Quaranta proposte per fare volontariato in estate tra Varese e Como

Anche quest’anno CSV Insubria ha raccolto le prime proposte estive di volontariato presentate dalle associazioni del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi volontari nelle numerose attività ed eventi in programma durante il periodo estivo.

Al momento, sono circa 40 le associazioni che hanno manifestato interesse nella ricerca di nuovi volontari, proponendo opportunità molto diverse tra loro.

Dai centri estivi alle attività ambientali, dal sostegno alle famiglie fragili fino agli eventi culturali e sportivi: nelle province di Varese e Como cresce la rete delle associazioni che cercano volontari per l’estate 2026.

Le opportunità di volontariato

Sono numerose le realtà del territorio che offrono ai giovani e ai cittadini occasioni concrete per mettere a disposizione tempo, competenze ed energie a favore della comunità. Tra le proposte figurano attività educative con bambini e ragazzi, supporto a persone con disabilità, iniziative di inclusione sociale, tutela ambientale, cura degli animali e organizzatore di eventi culturali.

Varese e provincia

Volontariato con i bambini – Leggi qui tutte le proposte

Volontariato nell’ ambiente e natura – Leggi qui tutte le proposte

Volontariato nella cultura e sociale – Leggi qui tutte le proposte

Volontariato per eventi e sagre – Leggi qui tutte le proposte

Como e provincia

Volontariato con i bambini – Leggi qui tutte le proposte

Volontariato nell’ ambiente e natura – Leggi qui tutte le proposte

Volontariato nella cultura e sociale – Leggi qui tutte le proposte

Per maggiori informazioni

Per avere maggiori informazioni sulle iniziative in arrivo e sulla possibilità di partecipare, scrivere a

e.zulli@csvlombardia.it