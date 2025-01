Gruppo Sesi annuncia l’ingresso di due nuove figure nel management aziendale

(Nella foto: a sinistra GIANDOMENICO RAGOSTA, Responsabile Amministrativo e Risorse Umane; a destra ALESSANDRO BASSANI, Responsabile Marketing e Comunicazione)

Gruppo Sesi, leader in Lombardia nel settore del noleggio e gestione di bagni e strutture mobili Sebach per cantieri ed eventi, è lieta di annunciare l’ingresso di due nuovi membri nel suo team di management. A partire dal mese di novembre, Giandomenico Ragosta e Alessandro Bassani hanno assunto ruoli chiave nell’azienda, portando con sé una solida esperienza e competenze strategiche per contribuire al continuo sviluppo e alla crescita del Gruppo.

Giandomenico Ragosta ricopre il ruolo di Responsabile Amministrativo e Risorse Umane, e si occuperà della gestione delle risorse umane, delle politiche retributive, e dell’amministrazione aziendale, contribuendo alla crescita e al benessere organizzativo. Giandomenico porta con sé un’esperienza consolidata nella gestione amministrativa e di team HR in aziende di diverse dimensioni.

Alessandro Bassani ha assunto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione, con la responsabilità di sviluppare e implementare strategie di marketing innovative, potenziando la visibilità e la reputazione del brand Gruppo Sesi. Alessandro vanta una vasta esperienza nel campo del marketing e della comunicazione, avendo lavorato sia in agenzie di comunicazione e marketing che in aziende di alto profilo collaborando a progetti di successo in ambito digital e media.

Queste nomine sono parte integrante della strategia di crescita e sviluppo di Gruppo Sesi, che mira a rafforzare la propria struttura e ad affrontare con successo le sfide del mercato in continua evoluzione.

“Con l’ingresso di Alessandro Bassani e Giandomenico Ragosta nel nostro team, siamo certi di poter fare un ulteriore salto di qualità. Le loro esperienze e competenze arricchiranno la nostra azienda, permettendoci di affrontare con maggiore forza le sfide future”, ha dichiarato Pio Benvenuto, Direttore Generale di Gruppo Sesi.