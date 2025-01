L’addio a Silverio Clerici, i funerali oggi nel Santuario di Saronno

Si terranno oggi, mercoledì 8 gennaio alle 10,30 nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno i funerali di Silverio Clerici, presidente dell’Ato di Monza e Brianza, scomparso sabato 4 gennaio all’età di 83 anni.

Figura di spicco nel settore della gestione del servizio idrico, Clerici ha guidato con impegno l’azienda territoriale dedicata alle risorse idriche, portando avanti con dedizione la sua attività fino all’ultimo.

Sindaco di Lentate sul Seveso dal 1994 al 1997 e assessore all’Urbanistica a Monza, Clerici ha lasciato un segno anche come consigliere comunale e regionale, distinguendosi per la competenza e lo stile sobrio.

Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale. Tra questi, quello di BrianzAcque, che ha ricordato Clerici come un presidente attento e un amico stimato. Parole di affetto anche dal sindaco di Monza, Paolo Pilotto, che lo ha descritto come un professionista capace di unire cortesia e misura, qualità ormai rare.

Al cordoglio per la scomparsa di Silverio Clerici si è unita anche Anci Lombardia, che ha ricordato con stima e riconoscenza la figura del presidente dell’Ato Monza Brianza, per anni impegnato a servizio dell’Associazione dei Comuni lombardi, ricoprendo, dal 1995 al 2004, il ruolo di vicepresidente; dal 1996 al 2005, quello di presidente del Dipartimento Ambiente e Territorio e, dal 2002 al 2007, quello di primo presidente della società editrice “Lo-C.A.L.” (Lombardia – Confederazione Autonomie locali), che promosse la pubblicazione del periodico, tuttora edito, Strategie Amministrative.

«Questi importanti incarichi associativi, uniti al suo ruolo di sindaco di Lentate sul Seveso e di vicesindaco, consigliere e assessore comunale a Monza in diversi mandati, evidenziano il costante e instancabile contributo di Silverio Clerici a servizio dei Comuni lombardi in anni caratterizzati da profondi cambiamenti istituzionali, espresso nella presenza mai venuta meno alle diverse iniziative promosse dall’Associazione e ai diversi momenti di confronto con le istituzioni e i territori – ha detto Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia – La vicinanza di Silverio Clerici alle istanze di Anci Lombardia non è venuta meno anche negli anni successivi al suo diretto coinvolgimento nell’Associazione, manifestata altresì anche in occasione dell’assemblea congressuale che si è tenuta a Monza lo scorso ottobre. Al mondo dei Comuni mancheranno la sensibilità, il pensiero e gli stimoli sempre assicurati da Silverio, che ricorderemo come un sincero e attento amico delle Autonomie locali».