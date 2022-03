Scatta da Busto Arsizio il “Giro della Provincia” di ciclismo “master”

Domenica 3 aprile prende il via una delle challange sotto l’egida federale di cui si compone il mondo del ciclismo del nostro territorio: in questo caso il “Giro della Provincia di Varese” non riguarda le categorie giovanili (che hanno le proprie manifestazioni: quello per Allievi è iniziato settimana scorsa con la Varese-Angera) bensì quella dei Master. Ovvero degli adulti che si cimentano in prove agonistiche ma amatoriali, suddivisi nelle diverse fasce d’età.

La prima gara del circuito (in tutto gli appuntamenti sono quattro), il “Memorial Sandro Gianoli e Ubaldo Longhin”, è in programma a Busto Arsizio grazie all’impegno del GS San Macario Valerio Biolo che propone per l’occasione un tracciato praticamente pianeggiante. La gara si svolgerà infatti nella zona industriale del quartiere di San Macario su un circuito di 4.250 metri; il quartier generale della corsa è la sede della ditta Adea in via Baden Powell, aperta dalle 7,30.

Due le partenze: la prima gara per i meno giovani (categorie Master 5 – 6 – 7 – 8) e per le donne scatterà alle ore 9; di seguito invece spazio alle categorie più giovani. La gara di apertura sarà disputata sulla distanza delle 12 tornate del circuito e quindi dei 51 chilometri, quella di chiusura invece prevede 14 giri per un totale di 59,5 chilometri.

I corridori possono pre-iscriversi attraverso il sito www.amatorilombardia.it; il costo di ogni singola prova è fissato in 15 euro ma chi si iscrive a tutte e quattro quelle inserite nel Giro pagherà 50 euro. La gara come detto si disputa sotto l’egida federale ma è aperta anche ai tesserati dei diversi enti di promozione sportiva.

Le altre tappe sono previste il 10 aprile a Gorla Minore, il 1° maggio a Casale Litta e domenica 8 maggio a Vizzola Ticino. Ogni frazione avrà una premiazione suddivisa in sette categorie, mentre fare parte della graduatoria finale sarà necessario partecipare a tutte e quattro le prove.

Nel pomeriggio, utilizzando lo stesso percorso e di nuovo con la regia della “Valerio Biolo”, sarà invece la volta dei “pulcini” del ciclismo, ovvero della categoria Giovanissimi per uno dei primi appuntamenti della loro stagione.