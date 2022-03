Giuseppe Bungaro trionfa nella Varese-Angera su cui c’è il segno del “Diablo” Chiappucci

Il ciclismo lombardo si riprende il trofeo della Varese-Angera. La grande classica giovanile della categoria Allievi, spesso “preda” dei corridori piemontesi negli ultimi anni, questa volta ha visto il successo di un corridore della nostra regione, Giuseppe Bungaro, portacolori della Ciclistica Biringhello di Rho. (foto Giordano Azzimonti)

A decidere la corsa organizzata dal Velo Club Sommese è stata una volata di gruppo sul lungolago all’ombra della Rocca Borromea: gli strappi disseminati sul percorso – soprattutto nel circuito tra Bogno e Brebbia – sono stati ben affrontati dagli sprinter e così i tentativi di fuga sono puntualmente stati riassorbiti. Nella volatona quindi Bungaro, partito abbastanza da lontano, si è imposto di un’incollatura su Nicolò Zamperini (Val D’Illasi-Alberti) e su Giovanni Magazzù (Biassono). Quarto posto per Diego Parmigiani, il primo dei corridori iscritti con una società del Varesotto (la Bustese Olonia, nella fattispecie).

Ottavo ma migliore del “primo anno” Filippo Cappelletti (Alzate) che ha così guadagnato la maglia di leader dei giovani del Giro della Provincia di Varese Allievi intitolata a Michele Scarponi. Ovviamente il milanese Bungaro è in testa alla generale del Giro che con la Varese-Angera ha vissuto la prima prova stagionale; in testa ai GPM invece c’è Mattia Mangili (Cene). La prossima gara inserita in calendario è la cronoscalata Brusimpiano-Ardena del prossimo 23 aprile.

La classica di primavera ha visto la Birighello dominare: la società altomilanese ha infatti piazzato ben tre uomini tra i primi sette classificati: oltre al vincitore infatti si sono piazzati Rigamonti e Ranzini, appunto sesto e settimo. Si è trattato di una gara velocissima: il plotone (forte di ben 200 iscritti) ha completato i 56 chilometri della 53a edizione a quasi 46 di media.

Prima della gara giovanile si è invece tenuta la prova Master organizzata dal Team Newsciclismo.com con circa 120 amatori ai nastri di partenza e un percorso lievemente superiore dal punto di vista del chilometraggio. La vittoria assoluta è andata, in questo caso a Federico Vilella, 34enne della New Molini Dolo, che ha battuto in una volata a due il più esperto besanese Paolo Calabria del team Bassotoce (vincitore della sua categoria). Sprint di gruppo reogalto da Marco Pefetto (Viridis) ma tra i vincitori di giornata c’è da segnalare anche il leggendario Claudio Chiappucci. Il “Diablo”, 17° sul traguardo (velocista non lo è mai stato!) si è aggiudicato il primato nella sua classe di età.