Il seno frontale: sotto-sopra-davanti-dietro

Responsabili Scientifici dell’Evento: Prof Paolo Castelnuovo, (Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria – Università dell’Insubria, Varese, Presidente e Responsabile – Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Direttore del Dipartimento di Specialità Chirurgiche, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese, Direttore del “Centro di ricerca sulla chirurgia della testa e del collo e sulla dissezione forense”, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV), Università degli Studi dell’Insubria, Varese, Italia) ed il Prof. Maurizio Bignami (Professore Associato di Otorinolaringoiatria, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV), Università degli Studi dell’Insubria, Varese, Direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria, Chirurgia della testa e del collo dell’ASST-Lariana dell’ospedale Sant’Anna-Como, Direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’università dell’Insubria)

Il corso nasce sotto l’egida di Attingo, associazione non profit che promuove la ricerca scientifica e la formazione medica nell’ambito delle patologie otorinolaringoiatriche, ponendo particolare attenzione alla collaborazione interdisciplinare con le scienze affini, e di IAR, Accademia Italiana di Rinologia, associazione che raggruppa e mette in contatto centinaia di specialisti in otorinolaringoiatria provenienti da tutto il mondo, organizzando congressi ed eventi con un contenuto formativo aggiornato e di alta qualità per favorire il networking e il knowledge sharing tra diversi specialisti e migliorare il panorama della rinologia.

Il seno frontale, per la sua locazione nello scheletro maxillo facciale, è sempre stato considerato una sede di difficile gestione. Più branche specialistiche si occupano di questa regione.

Per questa ragione il corso è stato strutturato in modo da condividere le diverse culture specialistiche che si occupano della patologia di questo distretto (audiologia e foniatria, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica e ricostruttiva, neurochirurgia e otorinolaringoiatria) , coinvolgendo esperti di queste Specialità per il controllo a 360° della patologia che coinvolge il seno frontale. Verranno anche considerati gli aspetti legati al danno estetico della chirurgia demolitiva, le tecniche e i materiali ricostruttivi utilizzati.

Ci saranno discussioni interattive tra Faculty ed Auditorio da parte di giovani Specialisti e Specializzandi.