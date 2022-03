Serie D, Varese – Derthona in diretta

Scontro diretto per il terzo posto al “Franco Ossola” dove il Varese, che arriva da due sconfitte di fila, ospita il Derthona che insegue i biancorossi a tre punti di distanza. Potrete seguire come sempre la gara azione per azione commentando e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI