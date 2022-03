Il Varese spreca, il Derthona lo punisce. Terzo ko di fila per i biancorossi

Terza sconfitta in fila per il Varese, che cade 1-0 in casa contro il Derthona e subisce l’aggancio in classifica al terzo posto proprio da parte dei leoni piemontesi. Una sconfitta diversa dalle ultime due per Mapelli e compagni, che oggi pagano tre errori gli errori sotto porta – almeno tre le occasioni nitide non sfruttate con Cappai, Pastore e Piraccini – e pagano carissimo uno dei pochissimi tentativi della squadra di Tortona, con il gol decisivo di Filip al 37′ del secondo tempo che taglia le gambe ai biancorossi e permette agli ospiti di conquistare i tre punti.

A fine partita non è mancata la contestazione dei tifosi, che hanno fatto sentire la propria frustrazione per questa nuova sconfitta. A Novara intanto la Sanremese vince 5-1 e riapre i giochi per il primo posto, aumentando di molto i rimpianti in casa Varese. A peggiorare questa giornata, già di per sé negativa, è l’infortunio al ginocchio di D’Orazio che ha lasciato il campo in barella e lo stadio in ambulanza.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo due sconfitte in fila il Varese cerca riscatto nello scontro diretto per il terzo posto contro il Derthona, che arriva a “Franco Ossola” a tre punti di distanza dai biancorossi e hanno in mente l’aggancio. I ragazzi di mister Ezio Rossi invece devono ritrovare punti e serenità, anche se la lista degli indisponibili, fra squalifiche e infortuni, conta Disabato, Parpinel, Gazo, Alessandro Baggio e Mamah. Per farlo si torna al collaudato 3-4-1-2 con Marcaletti in difesa, D’Orazio che rientra a centrocampo e in attacco Piraccini alle spalle di Cappai e Pastore. Per il Derthona allenato da Giovanni Zichella il modulo è 4-3-3 e in attacco c’è l’ex Otelè come ala.

PRIMO TEMPO

Inizio gara equilibrato cone le due squadra che ci provano timidamente e senza impensierire troppo le difese avversarie. Al 15′ su azione d’angolo è il colpo di testa di Todisco che sfila sul fondo a portare qualche brivido ai biancorossi. Il Varese si vede al 20′ quando Premoli trova Cappai oltre la difesa ospite, ma l’attaccante prima conclude addosso a Teti e poi sulla ribattuta da posizione defilata calcia alto. Il Derthona si fa vedere con un paio di iniziative di Otelè sempre ben gestite dalla difesa biancorossa, ma alla mezzora l’infortunio al ginocchio di D’Orazio – sostituito da Cantatore – spezza il ritmo della gara e per qualche minuto si gioca poco. Al 40′ però il Varese trova il buco giusto sul filtrante di Piraccini per Pastore, che scatta sul filo del fuorigioco, salta Teti in uscita ma spreca tutto calciando sull’esterno della rete. Il finale di tempo non regala altre emozioni e all’intervallo la gara è ancora ferma sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Anche nel secondo tempo la gara è equilibrata e giocata a viso aperto. Ad avere l’occasione per sbloccarla è ancora il Varese: è il 13′ quando Cappai serve da destra Piraccini in area, controllo e diagonale che batte Teti ma non Todisco, nel punto giusto per salvare sulla linea. Mister Rossi mette Di Renzo per Cappai ma l’occasione se la crea il Derthona con un tiro-cross di Saccà da destra che Gueye in spaccata riesce solo a sfiorare da due passi mandando sul fondo. Gli ospiti sfruttano il momento per mettere pressione ai varesini e al 37′ arriva il gol: Procopio crossa da sinistra e trova in area Filip che di testa mette all’angolino per il vantaggio. Per provare a riprendere la gara mister Rossi inserisce Minaj e Mendolia per Tosi e Foschiani e passa al 4-2-3-1 ma nonostante la pressione non arrivano occasioni per il pareggio. Dopo i 5′ di recupero e qualche assalto che non porta a molto, l’arbitro fischia la fine sancendo il terzo ko di fila biancorosso e l’aggancio in classifica al terzo posto del Derthona.

TABELLINO VARESE – DERTHONA 0-1 (0-0)