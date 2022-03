Le pagelle del Varese: pesano gli errori sotto porta

Il Varese cade 1-0 in casa contro il Derthona pagando gli errori al tiro che fanno cestinare tre occasioni nitide da gol, e la disattenzione in difesa che porta al gol del Derthona.

LE PAGELLE

TROMBINI 5,5: Anche lui tradisce un po’ di insicurezza figlia del momento. Non deve compiere grandi parate e può poco sul gol ma un paio di uscite a vuote se le concede

MAPELLI 6: La difesa fa il suo mestiere con la consueta solidità. Lui fa il suo

MONTICONE 6: Guida i compagni del pacchetto arretrato con buona personalità

MARCALETTI 6: Conferma le buone indicazioni da terzo di difesa anche in questa occasione

FOSCHIANI 5,5: Sembra aver perso lo smalto migliore e a destra non dà la spinta continua alla quale ha abituato

Mendolia s.v.: Pochi minuti nel finale e pochi palloni toccati

PREMOLI 5,5: Ci mette fisico ma non geometrie. Pasticcia un paio di palloni che avrebbero meritato miglior trattamento

D’ORAZIO 6: Un buon inizio di partita, con la solita grinta. Poi il brutto infortunio e il nostro augurio di pronta guarigione

Cantatore 5,5: Non fa mancare l’apporto di grinta ma Filip gli salta in testa in occasione del gol

TOSI 6: Gara positiva, anche se senza grandi acuti

Minaj 5,5: Entra con voglia ma gestisce male due occasioni, prima tirando male in diagonale, poi non riuscendo a servire un assist da destra

PIRACCINI 6: Non va in gol ma ci va molto vicino e, dei tre errori decisivi sotto porta, lui è quello meno colpevole vedendosi ribattuto il tiro sulla linea

PASTORE 5,5: Il voto non è alla prestazione che sarebbe ben più che positiva, ma allo sciagurato tiro che termina sull’esterno della rete

CAPPAI 5,5: Condizione in miglioramento, gioca bene e dialoga con i compagni. Non è da lui l’errore nel primo tempo, quando da ottima posizione calcia addosso a Teti e poi ribatte alto

Di Renzo 5,5: Non riesce a cambiare il segno alla gara. Ci prova in un paio di occasioni senza fortuna