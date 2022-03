Varese sconfitto, mister Ezio Rossi: “Sono arrabbiato perché paghiamo nostri gravi errori”

A fine partita, dopo il confronto con i tifosi e aver incassato la terza sconfitta in fila del suo Varese – sconfitto al “Franco Ossola” dal Derthona 1-0, mister Ezio Rossi tradisce un po’ di emozione davanti ai microfoni: «Abbiamo fatto un errore grave perché la mia raccomandazione ai mediani è sempre quella di guardarsi alle spalle. Sono incazzato perché sapevamo che il Derthona poteva segnare con l’inserimento delle mezzali e abbiamo preparato tutta la settimana queste situazioni. È stata una brutta partita, nessuna delle due squadre ha giocato bene a calcio ma paghiamo a caro prezzo tre occasioni fallite davanti al portiere».

«Il morale è a terra – prosegue l’allenatore biancorosso – ma credo che anche oggi ai ragazzi non si può rimproverare nulla. È chiaro che dobbiamo tirarci più le maniche e lavorare senza più parlare. Questa partita si poteva fare 0-0, gli episodi però si potevano gestire meglio e questo mi fa arrabbiare. Ogni tanto però bisogna responsabilizzare sugli errori, difendo sempre la squadra per l’atteggiamento ma se non facciamo punti è giusto anche fare i rimproveri. Giocare subito sarà sicuramente positivo perché le tre sconfitte pesano, anche i giocatori sono ragazzi che vorrebbero vincere tutte le partite, quindi la volontà è di riprendersi il prima possibile».

A peggiorare ancora di più questa giornata c’è l’infortunio a D’Orazio, come spiega mister Rossi: «D’Orazio si è fatto male al ginocchio che si è già fatto male in passato. Da come è andato via con l’ambulanza sembra un infortunio grave ma aspettiamo le analisi»