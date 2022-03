A Sestri Levante il Varese trova un punto e un po’ di fiducia: 1-1

(dal nostro inviato) Il Varese pareggia 1-1 a Sestri Levante. Un punto che ancora non sa di redenzione e che non interrompe il periodo senza sconfitte, ma che dà segnali incoraggianti. Al “Sivori” i biancorossi giocano una gara di carattere, a buoni ritmi e nel finale si spingono in attacco per cercare il gol vittoria.

Galleria fotografica Sestri Levante - Varese 4 di 14

Non sono mancati gli errori e i regali, come in occasione del rigore che ha portato al vantaggio del Sestri dopo 11′ ma ha anche reagito positivamente trovando il pareggio al 18′ con Mamah, che festeggia il gol dopo il lungo digiuno. Nella ripresa la qualità del gioco è scesa, non però l’intensità e il portiere di casa Salvalaggio si è rifatto del mezzo pasticcio sul gol varesino, parando i tentativi di Pastore, Mamah, Cappai e ancora Mamah, tutti costruiti con buone trame.

FISCHIO D’INZIO

Dopo tre ko filati, il Varese vuole rialzare la testa a Sestri Levante, dove un anno e mezzo fa iniziò l’avventura in Serie D della nuova compagine biancorossa. Mister Ezio Rossi non può contare sugli infortunati Disabato, Parpinel, Alessandro Baggio e D’Orazio e cambia il suo classico 3-4-1-2 con un più solido 3-5-2 con Piraccini arretrato a centrocampo assieme a Premoli e Gazo, nel ruolo di regista. In attacco torna Mamah dopo la squalifica e fa coppia con Di Renzo. Il Sestri, che arriva dalla vittoria di Borgosesia, scende in campo con un 3-5-2 che vede Marquez e Mesina in avanti.

PRIMO TEMPO

Inizia con buona lena il Varese che spinge dai primi minuti e Mamah al 6′ scalda le mani a Salvalaggio con un destro potente che il portiere di casa mette in angolo. Il Sestri però all’11 passa in vantaggio: lancio in area di Bianchi per Cirrincione, Tosi trattiene l’avversario e l’arbitro indica il dischetto. È Pane a incaricarsi della battuta e siglare il vantaggio spiazzando Trombini. I biancorossi tornano a fare gioco e al 18′ vengono premiati da un errore dei liguri: Soumahoro sbaglia il passaggio per Salvalaggio, Mamah ci crede, anticipa il portiere avversario e deposita in rete l’1-1. Due minuti e i biancorossi potrebbero anche pareggiare ma è determinante la deviazione della difesa ligure sul sinistro di Premoli da dentro l’area su assist di Mamah. Con il passare dei minuti è però il Sestri a fare qualcosa di più, chiudendo il primo tempo in avanti. Non ci sono occasioni da gol per i liguri ma un paio di situazioni insidiose in area biancorossa che il Varese gestisce bene. All’intervallo – senza recupero – la gara è così in equilibrio sull’1-1.

SECONDO TEMPO

La ripresa si gioca su ritmi più bassi, qualche ghirigoro in meno e decisamente più lanci lunghi. Le due squadre ci provano con tiri dalla lunga che non impensieriscono i rispettivi portieri avversari. La gara cambia passato il 25′, anche grazie all’ingresso di Pastore che dà verve all’attacco biancorosso. Il numero 11, entrato per Di Renzo, impegna Salvalaggio con un preciso destro a giro, ma il portiere ligure si supera poco dopo sul colpo di testa di Mamah. Il Sestri non sta a guardare e Cirrincione impegna con un sinistro teso Trombini, sulla ribattuta Mesina mastica il tiro graziando il Varese. Nel finale mister Rossi alza il baricentro inserendo anche Cappai per Piraccini e l’attaccante si rende protagonista al 41′ con un mancino preciso che Salvalaggio para in angolo. Il portiere di casa è ancora presente un minuto dopo sul tiro ravvicinato di Mamah. Nel finale è il Varese a portare il forcing in cerca del gol vittoria ma la difesa del Sestri stringe le maglie e non concede più occasioni ai biancorossi, che si devono accontentare dell’1-1 e di un punto.

TABELLINO

SESTRI LEVANTE – VARESE 1-1 (1-1)

Marcatori: 11′ pt rig. Pane (S), 18′ pt Mamah (V)

Sestri Levante (3-5-2): Salvalaggio; Pane, Soplantai, Grosso; Podda, Cirrincione, Soumahoro, S. Bianchi, Gualtieri; Maquez, Mesina. A dosposizione: Ventura, A. Bianchi, Chella, Masini, Parlanti, Furno, Daniello, Costa, Marrale. All.: Fossati

Varese (3-5-2): Trombini; Mapelli, Monticone, Marcaletti; Foschiani (34′ st Mendolia), Piraccini (39′ st Cappai), Gazo (13′ st Cantatore), Premoli, Tosi; Mamah, Di Renzo (20′ st Pastore). A disposizione: Priori, Battistella, Bertuzzi, Minaj, L. Baggio. All.: Rossi.

Arbitro: Migliorini di Verona (Marchesin e Callovi).

Corner: 1-4. Ammoniti: Soplantai per il Sestri Levante; Marcaletti, Mapelli per il Varese. Recupero: 0’ + 3’.

Note: giornata nuvolosa, terreno di gioco in sintetico.