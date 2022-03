Si torna a pedalare “sulle strade di Binda” per aiutare “Varese in maglia”

Da una parte il piacere di una giornata in sella, pedalando con gli amici oppure da soli su alcuni dei percorsi più belli e storici della provincia, dall’altra la possibilità di fare del bene e aiutare un’associazione molto attiva che, negli ultimi anni, si è distinta in modo particolare per la sua intraprendenza.

Domenica 13 marzo torna “Sulle strade di Alfredo Binda”, manifestazione che questa volta permetterà di raccogliere fondi per l’associazione “Varese in maglia”, nata nel 2014 per operare in ambito sociale e particolarmente impegnata in questi giorni per aiutare i profughi ucraini.

Tanti gli enti che affiancano gli organizzatori, ovvero la Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese: la giornata ha il patrocinio del Comune di Cittiglio (nella foto in alto, il sindaco Rossella Magnani e il consigliere delegato allo sport, Dimitri Giudici) ma anche della “Pedala con i Campioni”, della Fondazione Michele Scarponi, del GS Contini, della SC Alfredo Binda e si svolgerà sotto l’egida della Federazione.

La pedalata non è una gara competitiva, bensì un evento nel quale sono indicati tre percorsi con chilometraggi e difficoltà differenti (93 e 64 chilometri su strada, 60 per chi avrà bici “gravel” che oggi raccolgono una bella fetta di appassionati); la partenza è “alla francese”, ovvero in solitaria o per piccoli gruppi con un orario di massima (tra le 8 e le 9,30).

“Sulle strade di Alfredo Binda” prevede sabato 12 un arco di tempo – dalle 15 alle 18 – in cui sono aperte le iscrizioni e nel quale potrà essere ritirato il pacco gara, operazioni che si svolgono all’hotel ristorante “La Bussola” di fronte alla stazione ferroviaria, sul piazzale intitolato proprio al tre volte campione del mondo di ciclismo.

Sarà possibile iscriversi (e ritirare il pacco) anche domenica 13 tra le 7,30 e le 9,30 sempre alla “Bussola”; dalle 8 come detto le partenze con i tracciati disponibili sulla pagina Facebook di Ciclovarese. Nell’ambito della pedalata, alle 9,30, si terrà anche la presentazione delle formazioni della Società Ciclistica Orinese che da diversi anni è protagonisti in ambito giovanile con i suoi corridori.