Tavolini all’aperto gratis fino al 30 aprile a Busto Arsizio

A margine della riunione di oggi, la giunta di Busto Arsizio ha assunto la decisione di prorogare di un mese, quindi fino al 30 aprile, l’esenzione del canone patrimoniale di concessione (ex Tosap), la tassa sui ‘tavolini’ che ristoranti e bar pagano per l’occupazione del suolo pubblico.

Come noto, la scadenza del provvedimento governativo è il 31 marzo, ma, per continuare a sostenere i tanti esercenti che si sono organizzati in questi ultimi due anni per attrezzare gli spazi antistanti i locali con tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, l’esecutivo ha deciso di prorogare l’agevolazione, con costi a carico del bilancio comunale. Il provvedimento sarà formalizzato nel corso della prossima riunione della giunta.

“A fronte delle difficoltà oggettive che permangono, questo provvedimento si pone come un ulteriore aiuto ai pubblici esercizi, la cui presenza e le cui attività sono utili a tutto il sistema commerciale della città – affermano l’assessore al Bilancio Maurizio Artusa e la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli -. Nel contempo, in questo lasso di tempo, lavoreremo alle nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 1 maggio”.