Trovato in provincia di Brescia il cadavere di una donna fatto a pezzi

Fatto a pezzi e poi messo in alcuni sacchi neri: il corpo di una donna è stato ritrovato così a Borno, in provincia di Brescia in un dirupo, in quattro sacchi abbandonati non distante dalla strada che dalla provincia di Brescia porta a quella di Bergamo

I carabinieri, coordinati dal pm Lorena Ghibaudo, indagano per omicidio e stanno provando a risalire all’identità della vittima in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi in alta Valle Camonica, anche se per il momento pare impossibile risalire all’età della vittima.

«E’ un’Indagine che parte da zero» si limitano a dire gli inquirenti.