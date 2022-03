“Un record di investimenti sulla città”: il bilancio sul Bilancio comunale di Varese

Pubblichiamo integralmente le riflessioni di Matteo Capriolo, giovane consigliere comunale PD di Varese, nominato in questa consigliatura presidente della commissione bilancio, a pochi giorni dal consiglio comunale che discuterà il principale documento economico della città.

A pochi giorni dalla discussione in Consiglio Comunale del documento più importante per l’amministrazione, ossia il bilancio previsionale, colgo l’occasione di questo prezioso spazio per poter raccontare la mia prima esperienza da Presidente della Commissione Bilancio.

Il bilancio previsionale 2022-2024 non nasce certamente oggi, ma è frutto di un percorso di partecipazione dal basso che in questi mesi l’amministrazione ha portato avanti coinvolgendo le parti sociali, commercianti, associazioni di categoria ma anche la minoranza consiliare.

Un percorso non scontato per far sì che questo bilancio sia veramente un bilancio all’insegna della ripartenza dopo mesi di grande sofferenza e sacrificio per le varesine e i varesini.

Ci sono stati molti incontri in cui ho veramente potuto imparare cosa vuol dire la parola amministrare: dietro a molti numeri o ad argomenti che per alcuni possono risultare noiosi e tecnici si trovano i servizi che vengono richiesti tutti i giorni dai nostri cittadini.

Lungo quest’asse di partecipazione sono stati inseriti i contenuti più importanti per l’amministrazione, non senza pochi sforzi causati dalle minori entrate dovute alla pandemia. Innanzitutto, vi è stato un punto fermo: mantenere inalterati servizi che si sono dimostrati imprescindibili come gli asili nido gratis, ma anche tutti i servizi alla persona e alla tutela delle persone più fragili.

Un altro servizio che sicuramente aiuterà i commercianti varesini è quello di garantire una proroga dei dehors esterni. Questo permetterà agli esercizi commerciali di continuare la fase di ripresa del commercio locale, lungamente penalizzato dalla pandemia

La grande novità però è rappresentata dalla grandissima mole di investimenti. Mai in città di Varese si sono colte così tante opportunità di crescita e di sviluppo con investimenti da 100 milioni di euro. E non sono certamente dei sogni, ma molti finanziamenti già ottenuti e impegnati.

Molti di questi investimenti sono già stati citati ma mi permetto di porre l’accento su alcuni per rendere l’idea della città che avremo davanti nei prossimi anni: lo studentato di Biumo con circa 14 milioni di euro per rendere Varese città universitaria insieme ad altri progetti come il nuovo stabili Informagiovani e la Caserma Garibaldi; la riqualificazione dell’area ex macello civico di Belforte con 11 milioni di euro; il nuovo Palaghiaccio, struttura moderna e sostenibile che sarà una grande occasione di attrazione per le Olimpiadi 2026; e soprattutto Largo Flaiano, che rivoluzionerà l’accesso alla nostra bellissima città giardino.

In queste settimane, mi sono accorto di quanto stia crescendo la nostra città, con visione e prospettiva. Certo, alcuni problemi sono difficili da risolvere e richiedono grande attenzione, penso alla manutenzione stradale dove, comunque, si stanziano circa un milione e mezzo di euro, o al verde pubblico ma per la prima volta, in città parlando con i nostri cittadini, sento che il cambiamento spaventa meno, perché si intravede una la direzione di assicurare una città vivibile, attrattiva e attenta al futuro, ponendo al centro il tema degli investimenti e lo sviluppo.

Questa è la strada giusta e spero che nella discussione del Consiglio Comunale della settimana prossima vi sia una discussione su questi argomenti nel merito, all’insegna della responsabilità nei confronti del futuro di Varese e dei varesini.