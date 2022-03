Un incontro a Como per i volontari del Cammino di Santiago

A Como, nel nome di don Guanella, per una giornata di formazione aperta ai volontari e a tutti i pellegrini. Sabato 26 marzo – tra le 9,30 e le 14 – nella sede dell’Opera don Guanella della città lariana, in via Tommaso Grossi, è previsto un incontro dedicato per l’appunto al servizio dei volontari sul Cammino di Santiago.

Ad animare l’appuntamento arriverà da Santiago de Compostela padre Teo, della comunità guanelliana di Arca. Il programma prevede un incontro con tema “Don Guanella e l’opera dei Guanelliani nel mondo” seguito da un momento di condivisione relativo al servizio dei Volontari sul Cammino. Seguirà poi la celebrazione della messa nel santuario del Sacro Cuore di Como (la “casa madre” dell’ordine dove è custodito il corpo di San Luigi Guanella). Per chi lo desidera, sarà possibile pranzare insieme.

Chi vuole partecipare all’incontro deve comunicare la propria adesione e prenotarsi chiamando il numero 340-0698778 (Enzo) o scrivendo all’indirizzo e-mail enzomariano1952@gmail.com.