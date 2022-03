“Un’Europa da fiaba”, in un libro la cultura della pace

Può sembrare strano sentir parlare di un libro intitolato “Un’Europa da fiaba” (Edizioni Il cavedio) nel bel mezzo di una guerra che rischia di infiammare nuovamente il Vecchio continente. Invece, è proprio in un momento delicato come questo che l’idea dell’autore Roberto Fassi, ovvero «riproporre la fiaba come modello di coesione tra i Paesi del continente», merita grande attenzione. A maggior ragione se a sostenerla è l’Anmig Varese, l’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Questa pubblicazione nasce infatti dalla volontà di ricordare l’importanza dell’anniversario dei 75 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, ricorrenza che purtroppo ha coinciso con l’anno dello scoppio della pandemia.

Il libro ripropone alcune fiabe classiche europee che contengono tutti quegli insegnamenti e valori che sono alla base di una pacifica convivenza. Scritti dei fratelli Grimm, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Vittorio Imbriani, Charles Perrault, Francisco Coelho, Bozena Nemcova, a cui si aggiungono tre fiabe contemporanee dello stesso Fassi.

L’autore ha rivisitato, secondo un libero adattamento delle versioni scritte in lingua originale, i capisaldi del racconto fiabesco europeo: da “I quattro musicanti di Brema” a “Il gatto con gli stivali“, fino al “Pifferaio magico di Hamelin“, solo per citare i più famosi. Fiabe che con la loro morale ricordano all’uomo che si dovrebbe stare al mondo seguendo le regole del buon senso, del rispetto reciproco, dell’onestà e dell’umiltà, valorizzando al contempo talento e diversità, coraggio individuale e gioco di squadra. Un patrimonio di valori che nelle fiabe è spesso rappresentato dai protagonisti animali, anime sicuramente salve se messe al confronto con la bestia essere umano.

Ci sono altre tre buonissime ragioni per comprare e leggere questo libro. I proventi della vendita andranno a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica, una malattia rara che colpisce ogni anno oltre duemila bambini, e dei progetti per una cultura della pace già avviati nelle scuole.

Infine, una fiaba senza illustrazioni è come una torta Sacher senza la confettura di albicocche. Quindi una citazione speciale va a Renato Pegoraro, che ha impreziosito “Un’Europa da fiaba” con i suoi disegni. Questo «topografo per passione» vi terrà compagnia nella lettura con i suoi simpatici roditori. Gli unici che hanno resistito al suono ammaliante del pifferaio magico.

_____________________________

Un’Europa da fiaba

Roberto Fassi

Illustrazioni di Renato Pegoraro

Edizioni Il Cavedio

16,90 euro