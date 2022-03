Il Varese prepara il recupero contro il Pdhae

La sconfitta di Genova contro il Ligorna (leggi qui) è stato un brutto colpo per il Varese, che deve reagire al più presto e domenica (20 marzo ore 14.30) scenderà in campo contro i valdostani del Pdhae per il recupero valido per l’ultima giornata del girone di andata. La gara, inizialmente prevista per lo scorso 23 gennaio, andrà quindi in scena a quasi due mesi di distanza dalla data originale.

Sembrerà una domenica qualsiasi di campionato, in realtà nel Girone A si giocheranno quattro recuperi: sabato 19 ci sarà Borgosesia – Lavagnese, mentre domenica – oltre alla gara dei biancorossi – anche Asti – Fossano e Casale – Sestri Levante.

In casa varesina tornerà a disposizione Francesco Mapelli, che ha scontato il turno di squalifica. Rientrerà dallo stop del giudice sportivo anche Donato Disabato, ma un problema al ginocchio lo terrà fuori ancora per una gara. Seconda giornata di stop da scontare per Andrea D’Orazio, non sarà della gara contro i valdostani Gianluca Parpinel, che si è infortunato al ginocchio a Genova. Le prime analisi cliniche hanno escluso un lungo stop, ma le condizioni saranno da valutare giorno per giorno.

Intanto la società ha aperto le prevendite:

Da oggi fino alle 23:59 di sabato 19 marzo è possibile acquistare i biglietti in prevendita attraverso la piattaforma Diyticket.it raggiungibile attraverso il nostro sito dalla sezione “Biglietti”. I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro. Previsto 1 euro di diritti di prevendita.

Domenica sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello Stadio in via Vellone a partire dalle ore 13:00; i cancelli apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40: l’accesso all’impianto, come previsto dalle disposizioni di legge, dai 12 anni compiuti sarà consentito a chi è in possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato.