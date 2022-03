Visita del Prefetto di Varese alla Liuc di Castellanza

“Un’eccellenza formativa del territorio che offre, da tanti anni, un servizio concreto alla collettività accompagnando molti giovani nel mondo del lavoro. I percorsi di studio presenti alla LIUC sono tra quelli che danno maggiori opportunità per competere con grande professionalità nella società moderna”: così il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, oggi martedì 29 marzo, in visita alla LIUC per un incontro cordiale con il Presidente Riccardo Comerio, il Vicepresidente Vittorio Gandini, il Direttore Generale Massimo Colli e il Rettore Federico Visconti. È stato un incontro di reciproca conoscenza con la prospettiva di collaborazione nell’interesse del territorio.