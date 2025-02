Chiusure notturne sulla diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 4 MARZO

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla SP49 verso Gallarate, sulla SP26 e sulla SS 341 in direzione Besnate-Jerago con Orago-Albizzate ed entrare in A8 Solbiate Arno.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, al km 29+900 della A8, proseguire sulla SS341 verso Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Cavaria, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 4 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 5 MARZO

-sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera est”, situata nel tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Castronno, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Varese/Buguggiate/Gazzada.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 6 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 7 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000;

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 7 ALLE 5:00 DI SABATO 8 MARZO

-sarà chiusa Lainate, in entrata verso Varese/Chiasso e in uscita per chi proviene da Varese/Chiasso.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese: Legnano, al km 16+300 della A8;

in entrata verso A9/Chiasso: Origgio, sulla A9;

in uscita per chi proviene da Chiasso: Uboldo, al km 14+400 della A9.