Sei città per cinque gare: presentata la “Running People”

Cinque gare, sei città e sei sindaci sulla linea di partenza: Castellanza, Legnano, Busto Arsizio, Rescaldina, Gallarate e Varese. È stato presentato il tour 2025 di Running People, circuito di corse podistiche che attraversa città e parchi e idealmente “lega” l’intera provincia di Varese, sconfinando anche nella vicina provincia di Milano.

«Siamo pronti per ripartire e vivere un nuovo anno di corsa – ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport Più, società sportiva che ha ideato e organizza il tour Running People – I valori non sono mutati: promuovere il benessere psicofisico, creare occasioni di socialità, promuovere il nostro territorio e costruire una rete tra istituzioni, imprenditori, città e cittadini. Inoltre, sono tante le novità: dalla LIUC Run di Castellanza, che sarà gara Fidal, al ritorno ai Giardini Estensi per la Varese City Run come punto di partenza e arrivo. Insomma, 5 run tutte da vivere e da scoprire ripartendo dal successone della scorsa annata: abbiamo fatto correre oltre 5000 persone. Questo vogliamo sia il nostro punto di partenza».

Le tappe e le date

Si parte da Castellanza con la LIUC Run il 6 aprile, arco di partenza in corso Matteotti e gara da 10 chilometri, che quest’anno godrà del “marchio” Fidal con arrivo alla Soevis Arena dopo essere transitata fino al centro di Legnano.

Doppio appuntamento a maggio. Il Primo Maggio si corre la PAM Race, gara che non sarà più serale ma diurna. Altra occasione per superare i confini provinciali: partenza in territorio di Legnano e percorso che sconfina a Castellanza e Busto, sempre all’interno del Parco Alto Milanese.

Domenica 18 maggio, la coloratissima carovana della Running People si sposta a Rescaldina. Anche qui si corre di giorno e l’obiettivo è portare ai nastri di partenza le scuole cittadine.

La prima gara dopo la pausa estiva sarà la GallaRunTen: 10 chilometri Fidal lungo il bel percorso che porterà i runners alla scoperta dei punti più suggestivi della città. Tutti ai nastri di partenza domenica 14 settembre.

Il tour vivrà l’ultima tappa nella Città Giardino con la Varese City Run. E l’edizione 2025 si correrà l’ultima domenica di ottobre, il 26, e il centro della manifestazione saranno i Giardini Estensi. Un modo per stare ancora più vicini al cuore della città.

Il “parterre de rois”

Alla presentazione del tour erano presenti i rappresentanti istituzionali delle città che ospitano le run: Andrea Cassani, sindaco di Gallarate; Stefano Malerba, assessore allo Sport di Varese; Guido Bragato, assessore allo Sport di Legnano; Cristina Borroni, vicesindaco di Castellanza; Gilles Ielo, sindaco di Rescaldina. Oltre al vicesindaco di Busto, Luca Folegani, e Anna Deligios in rappresentanza di Camera di Commercio, presenti anche il team di sponsor che sostengono il circuito, i Charity Partner poiché una delle finalità dell’iniziativa è sostenere progetti di solidarietà del territorio, Enaip, ACOF – Olga Fiorini, LIUC e Università dell’Insubria, ovvero i partner culturali e scientifici di Running People.

Last but not least BCC, il main partner che per primo ha intuito il valore del progetto sportivo e fin dalla prima edizione sostiene in maniera convinta le run nel suo continuo percorso di crescita. Per Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate era presente il vicedirettore generale Annibale Bernasconi: «Confermiamo il nostro impegno per il territorio sostenendo il calendario di gare podistiche di Sport Piu’ che attraversa i centri dove opera la banca, toccando le città in cui abbiamo le nostre sedi storiche: Varese, Busto Arsizio, Gallarate, oltre naturalmente a Castellanza e Legnano. Siamo felici di essere partner di un’iniziativa che sta dimostrando di saper coinvolgere non solo atleti, ma anche famiglie, ragazzi e bambini, offrendo loro l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport e della condivisione nelle vie delle nostre città».