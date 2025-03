Verde pubblico a Castellanza: interventi per 130mila euro nella stagione invernale

Ha preso avvio all’inizio del mese di febbraio il programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico. L’intervento, che si protrarrà fino alla fine di aprile (condizioni meteorologiche permettendo), prevede un investimento complessivo di circa 130mila euro. Il piano dei lavori elaborato sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle valutazioni tecniche degli agronomi incaricati, comprende operazioni di potatura, abbattimento di alberi compromessi (piante morte) e nuove piantumazioni. In particolare, il progetto prevede l’abbattimento di 39 piante e la messa a dimora di 10 nuovi alberi in via Dandolo.

«Gli interventi sono stati pianificati secondo precise priorità operative – spiega la vicesindaco reggente Cristina Borroni -. I lavori sono partiti con le potature, che devono essere completate entro la fine di marzo durante il periodo di fermo vegetativo delle piante, per poi proseguire con gli abbattimenti necessari. Il cronoprogramma è partito dai viali principali, come viale Don Minzoni e Viale Borri, per poi estendersi alle vie secondarie e ai parchi cittadini. Si tratta di un investimento significativo -conclude la vicesindaco reggente- necessario alla tutela e conservazione del nostro patrimonio arboreo e per il decoro cittadino».

Cosa è stato già fatto

I lavori sono già stati completati in via Sempione (esterno cimitero), Parco Cantoni, via Cadorna, via De Gasperi (pista ciclabile), viale Don Minzoni (pista ciclabile tra via Morelli e via Pomini), viale Rimembranze e il parcheggio del Pala Borsani.

Gli interventi da fare

Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane in via Dandolo, Parco dei Platani, via Madonnina, viale Italia – civico 90, viale Lombardia, via Tagliamento (Caserma CC), Parco PalaBorsani (Filare lungo via per Legnano), Casa della Solidarietà, Parco PalaBorsani (parcheggio Interno), via Bernocchi, Scuola De Amicis, via Moncucco, Parco Buon Gesù, via Papa Giovanni XXIII, Parco via Morelli, via Don Minzoni, viale Borri, via Locatelli, Piazza Castegnate, via Matteotti (tratto ciclopedonale LIUC), Parco viale Rimembranze, parcheggio via Bernocchi, via della Pace/via Don Gnocchi (rotatoria), Parco via De Gasperi, via Turati, via Don Minzoni (ciclabile tra via Morelli e Via Pomini), via Don Testori, via Matteotti (tratto tra via Matteotti e via XXIX Maggio), Via Mons. Colombo e via Matteotti (Balze LIUC).

Le tipologie di intervento

Le operazioni di manutenzione straordinaria comprendono diverse tipologie di potatura (rimonda, contenimento, diradamento, innalzamento, formazione, ristrutturazione), abbattimenti mirati di alberi di varie specie e dimensioni, eliminazione di ceppaie e nuove piantumazioni. L’amministrazione comunale ricorda che ogni intervento viene effettuato solo dopo attenta valutazione da parte di agronomi qualificati, che relazionano sull’effettiva necessità di intervenire e sui metodi più appropriati per preservare il patrimonio verde della città. La conclusione dei lavori su viale Don Minzoni è prevista entro la fine della prossima settimana, dopodiché l’impresa incaricata procederà con gli interventi programmati su viale Borri per proseguire nelle settimane successive con le restanti aree della città.