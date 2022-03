Vittoria di rigore per la Caronnese a Saluzzo

Un’altra vittoria e altri tre punti importanti per la Caronnese, che prosegue la corsa per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Nell’anticipo della giornata numero 27 del Girone A di Serie D i rossoblu passano 1-0 in casa del Saluzzo sfruttando al meglio il calcio di rigore realizzato da Roberto Esposito nel primo tempo.

LA PARTITA

La partenza vede i rossoblù padroni del campo ma negli ultimi venti metri manca il guizzo giusto. I tentativi di Roberto Esposito, Santi e Arpino sono poco precisi o trovano attento il portiere di casa De Marino. Il predominio territoriale della Caronnese, però, viene premiato a cinque minuti dal riposo: Putzolu prende il tempo a Caldarola e viene steso in area dall’esperto difensore del Saluzzo, l’arbitro indica il dischetto e Roberto Esposito dagli undici metri non sbaglia. Partita sbloccata e Caronnese che potrebbe anche raddoppiare: break di Francesco Esposito, cross teso di Santi sul quale De Marino non trattiene il pallone, lo stesso Esposito converte in rete ma per l’arbitro rubando il pallone dalle mani del portiere del Saluzzo.

Nella ripresa l’allenatore del Saluzzo Briano rivoluziona la squadra, la Caronnese abbassa leggermente il baricentro per provare a chiudere la partita di rimessa. I rossoblu creano ma non concretizzano e soprattutto non chiudono la contesa. La partita resta aperta e così nel finale il Saluzzo ci prova: sull’ultimo pallone messo in mezzo i cuneesi chiedono un rigore ma l’arbitro lascia correre e la Caronnese può esultare per tre punti fondamentali.

TABELLINO