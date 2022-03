A Volandia arrivano gli storm trooper e il Millennium Falcon

Un evento per i nerd, che, per un giorno, metteranno le ali per svolazzare nel mondo della fantasia: sabato 9 aprile (dalle ore 10 alle 18.30) ci sarà la prima edizione di Volandia Nerd Wing Day.

L’evento è organizzato dall’associazione Culturale Galaxy, in collaborazione con il parco e museo del volo di Volandia e con Satyrnet.

In compagnia dei propri eroi preferiti, da Darth Vader a Kylo Ren, da Han Solo alla principessa Leia, dai mitici stormtrooper agli ufficiali imperiali, dai piloti ribelli ai possenti Jedi, i gruppi ufficiali di Star Wars, con i loro magnifici costumi riproducenti in ogni dettaglio quelli usati sul set dei vari film, organizzeranno attività speciali e iniziative a carattere beneficio anche in compagnia dei giovanissimi cadetti della Galactic Academy, il gruppo ufficiale di appassionati riservato esclusivamente ai minori di 18 anni.

Sin dall’inizio dell’evento, sul palco di Volandia, si svolgeranno una serie di incontri con i protagonisti stellari delle associazioni coinvolte da Galaxy, che si occupa di organizzare e promuovere eventi culturali dedicati al mondo della fantascienza, radunando e coordinando importanti realtà operanti nel settore a livello nazionale ed internazionale.

Il programma

Alle ore 14 ci sarà la parata delle legioni di Star Wars alla scoperta delle sette aree tematiche in cui è diviso il parco: le forme del volo, l’ala fissa, l’ala rotante, il padiglione spazio, i droni, gli aeromodelli e l’area bimbi. Nella parata, accompagnando gli eroi stellari, i visitatori potranno scoprire l’epopea aeronautica in tutte le sue forme, dai voli pionieristici dei primi del 900 all’avveniristico convertiplano, dalle mongolfiere alla conquista dello spazio lungo un percorso espositivo di oltre 2 km.

Alle 15.30, sul palco indoor di Volandia, si svolgerà un cosplay contest dedicato ai partecipanti under 15: una sfilata galattica per mostrare al grande pubblico di Volandia gli splendidi costumi “junior” ed emozionare i presenti con divertenti performance.

Dalle 16.30 Gianluca Falletta, creatore di Satyrnet e papà dei cosplayer italiani, presenterà il Volandia nerd wing day cosplay contest: è aperto a tutte le categorie di cosplayer (non solo dedicati a Star Wars, ma anche anime, manga, videogiochi, fumetti, serie tv, cinema, letterature, j/k pop). I partecipanti (previa iscrizione in loco) che gareggeranno saranno valutati dalla giuria composta da membri di spicco appartenenti al mondo del Cosplay, Associazioni e Professionisti del settore. I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: somiglianza globale al personaggio, fattura e difficoltà del costume, interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio stesso e originalità e valore artistico della performance.

Madrina e padrino dell’evento cosplay sono Marco Soprana e Vanessa Laufeyson che presiederanno la giura di esperti per scegliere i tre migliori cosplayer di “Volandia Nerd Wing Day Cosplay Contest”. In giuria anche il leggendario Diego Capuzzo, tra i più famosi e talentuosi cosplayer e prop maker italiani e Fabrizio “The Winter Ghost”, cosplayer di lunga data che fa dei suoi costumi un punto d’orgoglio. Infine Alex Di Francesco, icona del larp e del Fantasy in Italia che con il suo laboratorio “ Dwarven Armory ” è tra i partner della manifestazione.

In palio ci sono un elmo Mandaloriano “Custom” appositamente realizzato da Dwarven Armory per il primo posto, una statua della Kotobukiya offerto da Base Luna per il secondo e un buono acquisto offerto da Wolfy e Jordy per il terzo.

Come partecipare

Per partecipare, è necessario compilare la liberatoria disponibile a questo link. Le iscrizioni vere e proprie avverranno dalle 11 alle 13 direttamente all’evento al desk Galaxy nei pressi dell’Area dedicata a Star Wars: Galaxy&Satyrnet raccomandano ai partecipanti di leggere approfonditamente il regolamento per scoprire informazioni sulle tempistiche scene, modalità e canoni di giudizio ed iscrizioni.

Biglietto intero adulti: 14 euro

Biglietto ridotto adulti:12 euro

65, Dipendenti Compagnie Aeree con ID, Enti e Aziende Convenzionate). Biglietto giovani (12-18 anni): 12 euro

Biglietto bambino (3-11 anni): 6 euro

Biglietto bambino fino a 2 anni: gratuito

Biglietto family 2+1: 29 euro

Biglietto family 2+2: 34 euro

Bambino extra: 3 euro

Persone diversamente abili non autosufficienti: ingresso gratuito

Al “Volandia Nerd Wing Day” hanno aderito alcune tra le più importanti associazioni di settore nazionali attive anche a livello internazionale. Durante la giornata saranno presenti la Rebel Legion Italian Base , la 501st Legion Italica Garrison, Ori’Cetar Clan, The Galactic Academy Varykino Campus Italia e Saber Guild Trento – i gruppi di costuming ufficialmente riconosciuti da LucasFilm e con basi in tutto il mondo – che saranno a disposizione degli ospiti per farsi immortale magari davanti alla ricostruzione dell’iconico caccia stellare X-Wing, al cospetto del maestoso Jabba The Hutt o sotto tiro del mezzo d’assalto imperiale AT-ST in scala 1:1.