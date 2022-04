Approvati a maggioranza bilancio e “dup“ di Luino

Demografia e turismo, strade, sanità e lotta alla pandemia: in una seduta fiume del consiglio comunale di Luino dove oltre ad alcuni punti preliminari sono state accorpate le presentazioni del documento unico di programmazione pluriennale (che rappresenta la “bussola“ politica dell’amministrazione, le sue scelte) e il bilancio di previsione.

Con 12 favorevoli e 4 contrari è passato a tarda notte il bilancio di previsione del Comune di Luino e il “Dup”, il documento unico di programmazione economica della città per i prossimi tre anni. Hanno votato contro Artoni, Cataldo, Casali, Compagnoni, mentre Pellicini non ha partecipato al voto. La sola presentazione di conti e programma è durata oltre due ore e ha suscitato dibattito negli interventi delle opposizioni cui è giunta la risposta del sindaco.

Tra gli altri punti il regolamento del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, e la revoca della deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17.03.2022 ad oggetto: “Approvazione convenzione tra i Comuni di Luino e Germignaga per la partecipazione all’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana – progetto per l’allungamento del sottopasso ferroviario della stazione di Luino”: per questo progetto per Luino subentreranno come partner Dumenza e Sangiano.