Arrivano sacchi e bidoni per la raccolta differenziata a Varese, ecco le date

Prosegue l’attività di distribuzione delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata, con gli operatori della ditta Sangalli che stanno consegnando sacchi e contenitori presso tutte le abitazioni. Alle persone assenti al momento del passaggio a domicilio, viene lasciato un avviso specifico con il quale possono recarsi al punto di consegna delle attrezzature che dal 26 al 7 maggio è a Masnago in piazzale De Gasperi, dall’8 al 21 sarà alle Bustecche in largo Grazia Deledda, infine dal 23 al 18 in centro, in via Foresio.

Dal 1 quindi chi avrà ricevuto le nuove attrezzature potrà iniziare ad utilizzarle, mentre chi non le avesse ancora ricevute, potrà continuare ad usare quelle già in dotazione fino a che non saranno a disposizione le nuove e comunque, per esaurire le scorte dei sacchi, fino alla fine .

nella seconda settimana sarà avviata l’attività di ritiro e dismissione dei vecchi bidoni e mastelli (che saranno consegnati agli impianti di riciclaggio). Con l’avanzamento della campagna di consegna delle nuove attrezzature e secondo un programma pubblicato e aggiornato sul sito varesepulita.it (che saranno consegnati agli impianti di riciclaggio).