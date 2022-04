Attenzione ai falsi addetti dell’acqua a Jerago con Orago

LeReti, gestore dell’acquedotto a Jerago con Orago, mette in guardia sulla presenza segnalata in paese di persone che si spacciano per addetti aziendali del settore acquedotto o gas.

“Ci è giunta oggi segnalazione che in via Dante di Jerago con Orago oggi ignoti chiedevano di accedere alle abitazioni per controlli sull’acqua. L’episodio segue altri analoghi casi. Lereti raccomanda massima attenzione”.

LeReti precisa che “mai l’Azienda richiede documenti o riscuote denaro a domicilio” e che “in

caso di interventi programmati o richiesti, il personale aziendale si presenta con mezzi,

vestiario e tesserino identificativo, tutti riportanti il logo aziendale”.