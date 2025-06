Il Brasile di Ancelotti parla anche un pizzico di varesino con Francesco Mauri

Ci sarà anche una nota varesina nella Selecao targata Carlo Ancelotti. Il tecnico, lasciato il Real Madrid, è approdato sulla panchina del Brasile, primo allenatore italiano a ricoprire questo ruolo. A portare un po’ di Varesotto in verdeoro sarà Francesco Mauri, nato nella città Giardino nel 1988 e figlio di Giovanni, a sua volta preparatore atletico e assistente in passato di Ancelotti, di Jerago con Orago.

Francesco ha vissuto a Iseo, in provincia di Brescia, ma sul lavoro ha seguito le orme del padre jeraghese, e a Madrid ha vinto tutto facendo parte dello staff dei blancos. In passato è stato collaboratore di Ancelotti anche a Monaco di Baviera, Napoli e all’Everton. Nello staff brasiliano ci saranno anche altri due italiani: il Capo Match Analyst Simone Montanaro e l’assistente Beniamino Fulco.

Ora una nuova avventura, ambiziosa e differente, nella doppia veste di assistente e preparatore atletico della nazionale brasiliana. Un capitolo tutto da scrivere e che in Brasile sperano che possa essere anche vincente. Lo speriamo per lui, basta che non sia a discapito dell’Italia.