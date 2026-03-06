Varese News

Tempo Libero

Jerago con Orago

“Sotto il cielo di Gaza” arriva a Jerago con Orago

Le fotografie di Omar Al Qatta in mostra dal 13 al 21 marzo alla Chiesa antica di San Giorgio

Sotto il cielo di Gaza
Mostre

13 Marzo 2026

Prosegue il percorso della mostra fotografica itinerante Sotto il cielo di Gaza, che farà tappa a Jerago con Orago dal 13 al 21 marzo, nella Chiesa antica di San Giorgio (in via Colombo, 2).

La mostra presenta gli scatti del fotografo palestinese Omar Al Qatta, che documentano la vita quotidiana nella Striscia di Gaza attraverso immagini di grande intensità e valore testimoniale. Le fotografie raccontano storie di persone, luoghi e resistenza civile, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di un territorio segnato dal conflitto.

L’inaugurazione sarà venerdì 13 marzo alle 20:30. Interverranno Antonio Scordia di Amnesty International Lombardia e Roberto Andervill dell’Ipsia di Varese. La mostra si potrà poi visitare durante i giorni feriali dalle 16:00 alle 19:00, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

La mostra è organizzata dal Circolo Acli di Orago, in collaborazione con Amnesty International, Ipsia, Caritas ambrosiana, Azione cattolica ambrosiana, Comunità pastorale Job “Maria regina della famiglia” di Jerago, Orago e Besnate, e con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago.

Organizzato da

6 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.