“Sotto il cielo di Gaza” arriva a Jerago con Orago

Prosegue il percorso della mostra fotografica itinerante Sotto il cielo di Gaza, che farà tappa a Jerago con Orago dal 13 al 21 marzo, nella Chiesa antica di San Giorgio (in via Colombo, 2).

La mostra presenta gli scatti del fotografo palestinese Omar Al Qatta, che documentano la vita quotidiana nella Striscia di Gaza attraverso immagini di grande intensità e valore testimoniale. Le fotografie raccontano storie di persone, luoghi e resistenza civile, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà di un territorio segnato dal conflitto.

L’inaugurazione sarà venerdì 13 marzo alle 20:30. Interverranno Antonio Scordia di Amnesty International Lombardia e Roberto Andervill dell’Ipsia di Varese. La mostra si potrà poi visitare durante i giorni feriali dalle 16:00 alle 19:00, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

La mostra è organizzata dal Circolo Acli di Orago, in collaborazione con Amnesty International, Ipsia, Caritas ambrosiana, Azione cattolica ambrosiana, Comunità pastorale Job “Maria regina della famiglia” di Jerago, Orago e Besnate, e con il patrocinio del Comune di Jerago con Orago.