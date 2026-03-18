Da Jerago con Orago sette coppie in gara ai mondiali di danza: risultati e passione oltre la competizione
Domenica 15 marzo hanno preso parte ai The World Syllabus Championships nelle danze standard conquistando semifinali e finali in diverse categorie
Da Jerago con Orago a Pieve di Cento: sette coppie del territorio hanno partecipato domenica 15 marzo ai The World Syllabus Championships nelle danze standard, portando in gara impegno, passione e spirito di squadra.
Guidati dall’insegnante Giulia Giacoppo, ballerina di livello internazionale, i concorrenti hanno ottenuto ottimi risultati, conquistando semifinali e finali in diverse categorie. Un traguardo importante, frutto di allenamenti costanti e di una preparazione seguita con attenzione e professionalità.
Dietro ai risultati, storie di vita quotidiana: tra lavoro e famiglia, i ballerini riescono a ritagliarsi tempo per allenarsi e crescere, dimostrando che la passione può convivere con gli impegni di ogni giorno.
Il ballo, per questo gruppo, non è solo competizione ma anche occasione di incontro, amicizia e benessere. Un’esperienza che unisce movimento e socialità, coinvolgendo anche chi sceglie di vivere la danza come semplice divertimento, grazie alle attività seguite dalla stessa insegnante.
Un risultato che valorizza il territorio e racconta una comunità capace di mettersi in gioco con entusiasmo e dedizione.
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