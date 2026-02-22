Scontro tra due auto a Jerago con Orago: cinque feriti lievi
Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari in mattinata lungo Corso Europa dove due automobili si sono scontrate. Tra i feriti anche due ragazzi minorenni
Un incidente stradale tra due autovetture si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, a Jerago con Orago. Il bilancio è di cinque persone coinvolte, tra cui due minori, tutte con lievi lesioni.
L’allarme è scattato intorno alle 10.30 in Corso Europa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa per gestire la situazione, garantire la sicurezza dell’area e collaborare con il personale sanitario al soccorso dei feriti.
La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.
