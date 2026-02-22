Varese News

Gallarate/Malpensa

Scontro tra due auto a Jerago con Orago: cinque feriti lievi

Intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari in mattinata lungo Corso Europa dove due automobili si sono scontrate. Tra i feriti anche due ragazzi minorenni

Generico 16 Feb 2026

Un incidente stradale tra due autovetture si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, a Jerago con Orago. Il bilancio è di cinque persone coinvolte, tra cui due minori, tutte con lievi lesioni.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 in Corso Europa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa per gestire la situazione,  garantire la sicurezza dell’area e collaborare con il personale sanitario al soccorso dei feriti.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.

 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.