Centro diurno di Jerago e scuola materna di Orago unite dal suono

Lunedi 9 giugno, sì è concluso il percorso laboratoriale che ha visto partecipi una trentina di bambini della Scuola Materna di Orago e i venti ospiti del Centro Diurno Integrato “Don Ghiringhelli” di Orago. Il tema proposto quest’anno, da ottobre a giugno, con cadenza bimestrale, è stato il suono.

I bambini si sono recati al Centro diurno ed hanno avuto modo di ascoltare delle storie e realizzare dei lavori creativi con il tema, appunto, del suono. Mattinate divertenti, allegre ma allo stesso tempo emozionanti. Gli anziani hanno realizzato, nelle giornate procedenti agli incontri, i materiali usati successivamente dai bambini durante il laboratorio creativo.

I nonnetti hanno supportato anche i bambini durante la realizzazione dei lavori proposti. Le due realtà hanno vissuto in modo positivo quanto proposto. Sicuramente un esempio positivo di sinergia finalizzata al benessere di tutti. A condurre i momenti laboratoriali, l’educatrice del Centro Diurno Anziani, Anna Benetazzo, con il supporto delle insegnanti della Scuola Materna.

Il centro “Don Ghiringhelli”, situato in Via Galilei, ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Codess con sede territoriale a Gallarate. “Sono circa quindici anni” spiega l’educatrice professionale Benetazzo “che realizziamo il percorso intergenerazionale con la Scuola Materna. Ogni incontro è sempre un momento di grande gioia per tutti”.