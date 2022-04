Auto contro un camion, vigili del fuoco e soccorritori a San Macario di Samarate

Incidente stradale a Samarate nel primo pomeriggio di mercoledì 20 aprile. A scontrarsi, poco dopo le 14.30, un’automobile e un mezzo pesante lungo viale Europa, nella frazione di San Macario.

L’impatto, che è avvenuto nei pressi del cimitero, ha provocato il ferimento di due settantenni per i quali sono intervenuti l’ambulanza della croce rossa di Busto e l’automedica. Il personale sanitario sta operando in codice giallo (quindi i coinvolti non dovrebbero aver riportato ferite gravi, sul posto anche i vigili del fuoco.

Pochi giorni fa sempre su viale Europa si era verificato un incidente mortale. Nello scontro tra un’automobile e una moto perse la vita un uomo di 47 anni.