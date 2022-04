Nuovo brano, i Poltergeist pronti all’esordio

Dopo l’uscita di “Escape” e “The Show”, i Poltergeist si accingono alla release del loro terzo brano, “Until the end of time”, che a breve sarà seguito dall’ultimo brano, l’omonimo “Poltergeist”, a completare il loro primo demo iniziale di quattro tracce, che costituirà l’esordio ufficiale.

La terza traccia, prossima all’uscita, ruota intorno al tema delle sconfitte e delusioni nelle quali ognuno di noi può incorrere nel corso della vita. E per quanto ciò possa essere doloroso, l’imperativo categorico è quello di non demordere, non lasciarsi abbattere, ma continuare a combattere con fiducia e speranza, anche se in preda a dubbi, difficoltà e delusioni.

In sostanza è un brano che inneggia alla vita e che parte con delle sonorità quasi punk, per approdare nella seconda parte in una sorta di ballad dalle atmosfere classic rock anni ’70.

Qui potete ascoltare i brani

https://youtu.be/TDrjNIytKq8

Poltergeist Band | Facebook

www.poltergeist.band