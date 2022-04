A Caronno Varesino un incontro sulla Resistenza in provincia

L’appuntamento è per giovedì 14 aprile. Alla serata interverranno Ester De Tomasi, Presidente Provinciale ANPI di Varese e Fabio Minazzi,docente all’università dell’Insubria

La sezione di Caronno Varesino del Partito Democratico e la lista civica “Per Caronno”, in vista del 25 aprile ha organizzato un incontro sulla resistenza in provincia di Varese.

L’appuntamento è per giovedì 14 aprile alle 21 nella sede PD di via Bianchi 2 a Caronno Varesino. Per l’accesso sono obbligatori Green Pass e mascherina.