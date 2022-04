Come contribuire alla vita del pianeta usando un app

Qualche giorno fa, in occasione della giornata della terra, si è parlato molto del tema della sostenibilità ambientale, che spesso pensiamo sia qualcosa che non ci riguarda personalmente.

In realtà, sono piccole azioni quotidiane che possono fare la differenza per rendere la nostra vita più sostenibile: la tecnologia ci può dare una mano in questo senso, perché può aiutarci a ricordare alcune di queste azioni, o suggerire alcuni comportamenti che possono diventare virtuosi se adottati da milioni di cittadini. Un primo passo per ciascuno di noi può essere quello di farsi aiutare da una serie di app che fanno della sostenibilità ambientale il loro cavallo di battaglia. Si tratta di applicazioni che vogliono favorire un corretto uso del cibo, il giusto smistamento dei rifiuti, l’acquisto di prodotti sostenibili, e molto altro. Abbiamo preparato una delle selezione delle migliori applicazioni per una vita più sostenibile, con la collaborazione di MisterGadget.Tech.

Rappresentano solo una piccola parte del grande tesoro che è nascosto negli Store di Apple e di Google, rappresentato da centinaia di applicazioni il cui scopo è promuovere e accrescere un approccio più responsabile con il pianeta.

Too Goo To Go: l’app contro lo spreco di cibo

Too Goo To Go è un’applicazione che consente a coloro che la scaricano, di acquistare, ad un prezzo scontato, dai negozi e dai supermercati della loro zona di riferimento, cibo che a fine giornata verrebbe gettato nella spazzatura. Basta registrarsi alla app, collegare un metodo di pagamento, e acquistare ciò che più si addice alla tua voglia di cibo. Too Goo To Go è disponibile per Android e iOS .

MilkyWire: app per sostenere le organizzazioni ambientali

MilkyWire è un’applicazione che consente di effettuare donazioni economiche in favore di organizzazioni ambientali presenti in oltre 30 nazioni del mondo. L’app, oltre appunto a raccogliere soldi per queste organizzazioni, si propone anche come portavoce dei bisogni e delle iniziative realizzate in favore del pianeta. L’applicazione è sicura ed assolutamente trasparente: ciascun utente potrà infatti conoscere in che modo vengono impiegati i suoi soldi. MilkyWire è disponibile per Android e iOS .

EcoFASHION sostiene la moda sostenibile

EcoFASHION si propone di limitare l’impatto dell’industria fashion sull’ambiente. I dati parlano dell’industria dell’abbigliamento come della seconda più inquinante e nociva per il nostro pianeta. Ecco perchè nasce un’applicazione come ECOfashion. In particolare l’app suggerisce ai suoi utenti negozi che vendono prodotti sostenibili, equo- solidali e a basso impatto ambientale. Potrai raffinare al massimo la tua ricerca grazie ai filtri (bio, vegan, equo e altro) e scegliere l’abbigliamento più adatto a te, con un occhio di riguardo anche all’ambiente. EcoFASHION è disponibile per Android e iOS ; purtroppo è ancora poco diffusa, molto probabilmente in virtù del fatto che si trova ad “operare” in un ambiente poco sostenibile.

AWorld: l’app per una vita sostenibile

AWorld è un’applicazione fatta da italiani e già riconosciuta dalle Nazioni Unite come strumento per la promozione e il raggiungimento di obbiettivi legati alla campagna ActNow, la campagna delle Nazioni Unite contro la crisi climatica. Svolge diversi ruoli e azioni in favore della sostenibilità: offre strumenti per misurare l’impatto ambientale e propone contenuti editoriali legati al mondo sostenibile. AWorld è disponibile per Android e iOS.

Yuka: l’app per sapere cosa acquisti

Yuka è un’app che offre ai suoi utilizzatori la possibilità di conoscere i valori, gli ingredienti, e la sostenibilità di un determinato prodotto. In questo caso si parla naturalmente di cibo, ma anche di cosmetici e prodotti di altro tipo. Il funzionamento è semplice: sottoponendo il codice a barre della confezione allo scanner dell’app potrai ottenere tutte le informazioni desiderate. Yuka è in grado di valutare tutti gli ingredienti che sono all’interno di un prodotto o di un alimento, che spesso non sappiamo riconoscere perché indicati da codici. Alcuni di questi ingredienti, ma in particolare gli additivi, possono avere un forte impatto ambientale: Yuka riconosce i prodotti che possono avere un impatto per la nostra salute e quelli con contenuti nocivi e indica anche alternative più salutari. Yuka è disponibile per Android e iOS. Come già anticipato, queste sono solo alcune delle centinaia di applicazioni disponibili, che possono servire a far crescere la nostra sensibilità in tema ambientale: il motore più importante, però, rimane quello della nostra volontà, della voglia di contribuire con un approccio più consapevole e con piccoli gesti quotidiani, che possono fare la differenza. Solo dopo aver scelto di partecipare a questo nuovo movimento di consapevolezza, la tecnologia può venire in nostro aiuto.