Don Gino Rigoldi a Fagnano Olona, una messa per lui nella sede de “La Valle di Ezechiele”

Don Gino Rigoldi compie 50 anni di servizio all’Istituto per Minori ‘Beccaria’ di Milano. La cooperativa “La Valle di Ezechiele” di don David Maria Riboldi ha pensato di invitarlo, domenica 24 aprile, a celebrare una messa in cooperativa alle ore 17.00. Non è necessaria alcuna iscrizione: basta esserci, con la mascherina.

«La cooperativa non è una chiesa, ma in via eccezionale lo diventerà, nella domenica dedicata da S.Giovanni Paolo II alla festa della Divina Misericordia, che invocheremo, abbondante, per tutti i carcerati, nella luce della Pasqua di Cristo. In molte diocesi, in Italia, è questa la giornata di preghiera per le persone recluse negli istituti di pena» – scrive don David.

Saranno presenti esponenti della Magistratura, del Corpo dell’Arma dei Carabinieri, dell’Amministrazione Penitenziaria e chiunque voglia unirsi per pregare. Infine ci sarà una sorpresa per il don.

«Don Gino dice sempre di non dimenticarsi che la croce è l’atto penultimo della vita di Gesù… noi ci chiamiamo ‘La Valle di Ezechiele’, proprio perché vorremmo essere strumento di resurrezione per molti, come nella profezia del capitolo 37 dell’omonimo libro della Bibbia» – conclude il cappellano del carcere di Busto Arsizio.