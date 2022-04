È Stefania Castagnoli la candidata sindaco di Insieme e Libertà per Gerenzano

Insieme e Libertà per Gerenzano mira con determinazione al terzo mandato consecutivo di amministrazione e lo fa scegliendo come candidata sindaco l’assessore al Bilancio Stefania Castagnoli. È infatti suo il volto e il nome che guiderà la lista civica alla tornata elettorale del prossimo 12 giugno, come annunciato dal gruppo di maggioranza durante il Consiglio comunale dello scorso 27 aprile, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo 2021.

Castagnoli succede alla guida della lista civica a Ivano Campi, il sindaco uscente, che – come prevede la normativa – non sarà immediatamente rieleggibile, in quanto ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco.

In questi ultimi cinque anni Castagnoli ha gestito una delle dediche più delicate e complesse di un Ente comunale, quella al Bilancio appunto. Classe 1969, Castagnoli ha una laurea in Giurisprudenza e da 27 anni lavora nella squadra di direzione di un ente che opera nel mondo del sociale, per il quale è anche responsabile del settore risorse umane.

«Questa candidatura è stata proposta e sostenuta dal gruppo di cui faccio parte e al quale ho chiesto sostegno qualora venissi eletta dai cittadini gerenzanesi – dichiara a SaronnoNews la candidata sindaco -. È un gruppo con cui ho lavorato molto bene in questi cinque anni, abituato a confrontarsi costantemente relativamente a qualsiasi ambito».

La lista civica Insieme e Libertà per Gerenzano si presenta quindi per la prima volta con una candidata sindaco donna. La lista venne fondata nel 2012, anno in cui vinse le elezioni con il 41,73% dei voti (1.904), risultato che poi fu confermato e migliorato nella tornata del 2017, quando la lista portò a casa il 51,50% dei voti (2.264).

Fatto il grande annuncio, il gruppo è ora al lavoro sul programma, che verrà annunciato nei prossimi giorni e sulla lista elettorale, che dovrà essere presentata tra il 13 e il 14 maggio e di cui sicuramente faranno parte diversi componenti dell’attuale Giunta, da Pierangelo Borghi a Monica Mariotti, da Dario Borghi ad Emanuele Pini, mentre rimane ancora incerta la partecipazione all’interno della lista del sindaco uscente Ivano Campi. «In quanto candidata sindaco donna vorrei rappresentare la novità di questo gruppo e allo stesso tempo garantire una continuità di un lavoro nel programma che stiamo portando avanti da 10 anni» conclude Castagnoli.

«Una bella scelta, una scelta di merito – commenta il vicesindaco Pierangelo Borghi -. Ha fatto l’assessore al Bilancio per 5 anni in modo puntuale, preciso ed egregio, in anni segnati dalle difficoltà della pandemia, in cui non è stato semplice svolgere bene il proprio ruolo. Ha la disponibilità, il carattere e il carisma per poter ricoprire il ruolo di sindaco».