Sversamento di soda caustica a Gerenzano, intervengono i vigili del fuoco

Nella prima mattina del 16 luglio, in via Giovanni Falcone a Gerenzano, si è verificato uno sversamento di soda caustica sulla strada, proveniente da un collo trasportato da un mezzo pesante. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle squadre di emergenza.

Il primo a intervenire è stato il team dei Vigili del Fuoco di Saronno, che si è recato sul posto per contenere e gestire lo sversamento, visto che la soda caustica, altamente corrosiva, rappresenta un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. E’ stata così avviata la procedura per limitare i danni e garantire la sicurezza dell’area.

In seguito, è stato pre-allertato il Nucleo Biologico Chimico Radiologico (NBCR) di Milano, specializzato nella gestione di incidenti con sostanze pericolose. Contestualmente, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) è stata informata per le vie brevi, al fine di monitorare la situazione e fornire supporto tecnico.