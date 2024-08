Al Parco dei Mughetti di Gerenzano tornano in libertà volpi, gheppi e una civetta salvati dal Cras di Vanzago

Il Parco dei Mughetti di Gerenzano si arricchisce di nuovi abitanti.

Nei giorni scorsi sono stati rilasciati alcuni esemplari di volpe, gheppio e civetta provenienti dal Cras Wwf di Vanzago, la struttura chre accoglie gli esemplari di fauna autoctona in difficoltà per esempio a causa di incidenti con auto, ferimenti o malattia e li riabilita per il ritorno in natura.

L’Amministrazione comunale di Gerenzano ha rivolto un ringraziamento al Cras di Vanzago: “A tutti i fantastici volontari del Cras va il nostro ringraziamento per la competenza e l’impegno nella tutela della biodiversità”.

Chi volesse sostenere il Centro di recupero della fauna selvatica di Vanzago può farlo tramite una “wishlist” di prodotti utili che trovate cliccando su questo link