Fratelli d’Italia condanna la profanazione della pietra di inciampo dedicata ad Arconti a Gallarate

“Fratelli d’Italia Gallarate condanna fermamente la profanazione della pietra d’inciampo dedicata alla figura di Vittorio Arconti, operaio deportato e morto nel campo di concentramento di Mauthausen”. Con una nota il partito gallaratese stigmatizza il gesto avvenuto nella notte a Gallarate.

“Dobbiamo rispetto a chi in nome dei propri ideali ha dedicato la sua vita fino all’estremo sacrificio – dice Stefano Romano di Fdi – . Questo è un gesto vile perpetrato da fanatici che nell’ombra inneggiano a estremismi che non collimano con i valori costituzionali di libertà e democrazia su cui si fonda l’Italia. Si proceda al più presto alla rimozione delle scritte e all’individuazione dei colpevoli per dare un segnale forte di intransigenza verso atteggiamenti avversi alla nostra democrazia”.