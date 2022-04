Giulia e Krono, da Casorate al mondiale di joring in Bretagna

Da Casorate Sempione ai mondiali di “canicross” in Bretagna: è l’avventura di Giulia Nobile, 30 anni, che a maggio sarà tra i protagonisti dei mondiali di Pledran di “joring”, la disciplina che vede cane e conduttore umano impegnati insieme su un percorso fuori strada.

Giulia rappresenterà l’Italia nella specialità più particolare: quella in cui il conduttore è a bordo di un monopattino a spinta (il canicross si fa anche di corsa o su mountain bike) detto anche scooter. «Ho iniziato con il mio primo cane facendo canicross, corsa nel bosco: era per lui uno “sfogo” dopo le sedute di pet therapy. Quando è arrivato Krono, di razza Greyster, selezionata proprio per questo tipo di discipline, mi sono accostata invece allo specialità con scooter». Il perché è presto detto: «È impossibile star dietro a Krono di corsa».

Il joring è uno sport cinofilo che nasce dagli allenamenti che si facevano in Scandinavia per i cani da slitta, ma oggi si basa sulla predisposizione dell’animale: il cane non traina mai il suo conduttore in bici o monopattino (è un equivoco frequente) ma lo anticipa, anche perché questo è fondamentale in una competizione. Poiché si basa sulla cooperazione con il cane, anche i percorsi sono limitati e anche adattati sulla base delle condizioni ambientali, per non affaticare l’animale.

«Lo Scooter-joring si pratica con un monopattino con ruote da sterrato» continua Giulia. «La disciplina si svolge allo stesso modo che con la mouintain bike, con l’uso di un imbrago speciale e di una linea ammortizzata che evita contraccolpi sia al cane che alla persona».

Giulia e Krono hanno già all’attivo un loro palmarès personale, tra cui il secondo posto al campionato italiano a Trecenta, in provincia di Rovigo, ai primi di marzo. Ora la sfida mundial in Bretagna, tra campi e boschi: «Il percorso è sterrato, le categorie sono divise tra uomini e donne, oltre che per fasce d’età».

Giulia Nobile è attiva anche come promotrice dello sport a livello locale, avendo organizzato anche due gare selettive a Casorate Sempione, una nel 2019 e una quest’anno, ospitata alla scuderia Riding Club.