Hotel a Nova Ponente: come organizzare una vacanza tra amici

Quale Hotel a Nova Ponente scegliere una vacanza tra amici? Se lo chiede chi ha puntato questa splendida località dell’Alto Adige per le proprie vacanze ed è alla ricerca di spunti per organizzare al meglio. Ne parliamo qui, fornendo una panoramica di Nova Ponente e offrendo qualche consiglio per scegliere la struttura alberghiera più adatta ai viaggi in comitiva.

Cosa vedere a Nova Ponente

Nova Ponente è un comune in provincia di Bolzano. Immerso nelle Dolomiti, offre molto ai turisti, siano essi in comitive, gruppi di amici, famiglie e coppie. In particolare, si segnalano bellezze architettoniche e paesaggistiche. Ecco una panoramica dei principali luoghi di attrazione di Nova Ponente.

Ski Center Latemar. È un complesso sciistico tra i più importanti d’Italia. Fa parte del famoso circuito Dolomiti SuperSki e comprende svariati impianti, adatti a tutte le classi di utenza.

Santuario di Pietralba. È un suggestivo luogo di culto, oggetto di pellegrinaggi di tipo mariano. Vanta oltre tre secoli di storia e stupisce per la particolarità dello stile. E' un luogo di attrazione certo per i devoti ma anche per chi vuole ammirare uno splendido esempio di architettura religiosa.

Latemarium. È il tratto delle Dolomiti che sovrasta Nova Ponente. Oltre alle bellezze paesaggistiche, offre dei percorsi escursionistici di grande pregio, che si caratterizzano per vari livelli di difficoltà. Lungo il percorso si trovano piattaforme panoramiche, aree relax, rifugi e persino stazioni didattiche interattive.

GeoParc Bletterbach. È un percorso naturalistico che attraverso la gola più imponente dell'Alto Adige. Offre uno sguardo sulla storia delle Dolomiti dal punto di vista geologico, oltre a regalare scorci paesaggistici imponenti e maestosi. In realtà si trova ad Aldino, che è un comune a brevissima distanza da Nova Ponente.

Consigli per organizzare la vacanza perfette

Organizzare la vacanza perfetta è il sogno di tutti, anche perché rappresenta un’esperienza tanto agognata, dopo le fatiche del lavoro. Organizzare le vacanze è un’attività che può risultare complessa, soprattutto per chi non vi è abituato. Il consiglio principale è quello di muoversi per tempo. Non è solo una questione di denaro (posto che prima si prenota meglio è): agire di anticipo significa riuscire a cogliere tutti i dettagli, a ottimizzare il processo di pianificazione. Il secondo consiglio, d’altronde, è proprio questo: non lasciare per strada nulla ma considerare tutti gli aspetti, pianificare tutti i momenti della giornata.

In particolare, occorre prestare attenzione alla struttura alberghiera, in quanto è dalla qualità che è in grado di esprimere e dai servizi erogati che dipende il tenore dell’esperienza. Una vacanza ben organizzata, ma che prevede l’alloggio in una struttura poco all’altezza, risulterà inevitabilmente compromessa.

In particolare l’hotel deve certo esprimere un livello di qualità generale alto, e una ubicazione in linea con le attività pianificate, ma deve “calzare” anche sulle esigenze dei partecipanti alla vacanza. In breve, non esiste un hotel migliore in assoluto, bensì un hotel più adatto per quel periodo e per quella comitiva. Da questo punto di vista, è essenziale capire “cosa si vuole”, stabilire in anticipo gli obiettivi della vacanza e scegliere di conseguenza.

Hotel a Nova Ponente: quale scegliere

Dunque, per non sbagliare si dovrebbero valutare le alternative a fondo, indagando sui servizi, sulle esperienze che la struttura propone, sulla qualità dell’offerta e altro ancora. In alternativa, potete fare riferimento a quelli che sono i punti di riferimento dell’offerta ricettiva del luogo. Per esempio, Pfösl.

L’hotel Pfösl a Nova Ponente ha tra i punti di forza proprio l’ubicazione. Si trova su un altopiano immerso in prati lussureggianti, intervallati da una fitta e suggestiva vegetazione boschiva. Il panorama è stupendo in quanto abbraccia le vette del Latemar.

La struttura propone svariate soluzioni in quanto a camere e suite. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Tra l’altro, è solita proporre offerte last minute, tale da garantire un importante risparmio.

Pfösl offre anche percorsi alternativi, che per esempio prevedono attività di wellness.. Mette infatti a disposizione delle aree benessere di tipo SPA, ma anche dei veri e propri trattamenti di relax-bellazza.

Pfösl offre uno spaccato della gastronomia altoatesina, adotta un approccio alla cucina che premia l’esperienza, il mangiar bene, l’abbondanza. Si propone, infine, come base tanto per le vacanze estive, che privilegiano le escursioni, quanto per le vacanze invernali, che prevedono principalmente attività sciistiche.