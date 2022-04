Incendio in un bosco tra Besozzo e la frazione Bogno

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via San Michele, tra Besozzo e Bogno, per un incendio boschivo.

Sul posto è impegnata una squadra da Varese (foto d’archivio). Mentre ancora proseguono le operazioni di bonifica completa del disastroso rogo sulla collina del San Quirico, tra Angera e Ranco (con diverse squadre mobilitate).