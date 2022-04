“Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti” in scena al Nuovo di Varese

Giovedì 7 aprile, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39), Filmstudio 90, Giorni Dispari Teatro e Associazione Ma.ni. presentano uno spettacolo teatrale innovativo e particolare, “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti”, in partenariato con il Comune di Varese.

Si tratta di una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, interpretata e diretta da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti. La produzione è a cura di TieffeTeatro Milano (di ritorno al Teatro Nuovo dopo il fortunato tributo a Giorgio Gaber “Far finta di esser sani” lo scorso gennaio), Khora Teatro e La Macchina del Suono.

Il pubblico avrà l’occasione di assistere a una sfida registica e recitativa davvero interessante e mai vista prima: come presentare l’opera del grande Shakespeare in soli 90 minuti? come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’Amleto in 43 secondi? “Tutto Shakespeare in 90 minuti” è un’impresa teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo.

La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe. Una commedia che è in grado di offrire un punto di vista del tutto nuovo su una delle figure cardine della letteratura e del teatro inglese, uno degli autori più letti e ammirati al mondo. Questa adattazione vuole presentare la sua grande opera come non era mai stato fatto, riassumendola per chi di Shakespeare conosce solo le basi, ma anche per chi ne è appassionato e potrà riscoprirlo sotto una luce diversa.

Biglietto intero € 15,00

Ridotto soci Filmstudio 90, soci Arci, studenti, over 65 € 13,00

Ridotto under 25 € 10,00

Lo spettacolo rientra nel programma di Varese Re-Live che di settimana in settimana continua ad accumulare serate partecipate e molto apprezzate dal pubblico. Giovedì 14 aprile si svolgerà lo spettacolo più coraggioso di questa edizione: APOLLO E DAFNE / LIVIETTA E TRACOLLO, la prima opera barocca messa in scena a Varese da un’orchestra varesina, l’Orchestra da Camera Canova diretta da Enrico Saverio Pagano.

Per gli interessati sia alla prosa sia all’opera, sarà possibile usufruire di un biglietto unico a 29€ se saranno acquistati allo stesso momento sia il biglietto per Shakespeare sia quello per l’Opera.

Le prevendite sono già aperte per entrambi gli spettacoli presso il Teatro Nuovo negli orari di apertura della cassa (consultare www.filmstudio90.it ) ma è possibile acquistare in prevendita senza recarsi alla cassa del Teatro, contattando Mara Grisoni Presidente di Associazione Ma.Ni. +39 3277968987 mara.grisoni@gmail.com.

Per maggiori informazioni su Varese Re-Live: filmstudio9@filmstudio90.it