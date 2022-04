L’ex-portiere della Juventus Stefano Tacconi in terapia intensiva

Hanno destato non poca preoccupazioni le condizioni di Stefano Tacconi, l’ex-portiere della Juventus e della nazionale che quest’oggi (sabato) ha accusato un malore mentre era in albergo ad Asti dove era stato ospite di un evento, la sera prima.

Tacconi, 64 anni, si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Alessandria ma non si hanno notizie sulle cause del malessere accusato già questa mattina dopo aver fatto colazione nell’albergo dove alloggiava. La sera prima era stato ospite dell’evento “La serata delle figurine” dove aveva partecipato insieme al figlio Andrea.

Il campione della Juve degli anni ’80, non molti anni fa era stato accostato alla presidenza del Varese calcio.