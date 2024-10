I voti del Varese: Gubellini testardo, Piras beffato

ASTI – VARESE 1-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Attento in diverse occasioni e decisivo quando para con il piede su Diop nel primo tempo. Beffato dal tiro di Picone, con la deviazione di un compagno che dà al pallone una traiettoria anomala. Ci prova ma non riesce a togliere anche quella.

BONACCORSI 5: Non la migliore prestazione. Poco preciso, nervoso e alla fine un secondo cartellino giallo che lascia i suoi in 10. Forse la spinta di Kean lo manda fuori tempo, ma a referto resta un “rosso” che lo toglie dai giochi anche per la prossima gara

MIKHAYLOVSKIY 6: In mezzo alla difesa prova a tenere in piedi la squadra quando l’Asti spinge

DAQOUNE 5,5: In difesa si applica ma non sempre è efficace. Spostato a metà campo ci mette grinta ma non qualità, soprattutto nelle scelte

VITOFRANCESCO 6: Spinge bene sulla destra e mette in mezzo qualche pallone insidioso. Sbaglia invece spesso quando viene chiamato a lanciare da dietro

MALINVERNO 6: La grinta non manca mai e si fa sentire anche con qualche contrasto duro. Lascia il posto quando la squadra deve sbilanciarsi

Barzotti 6: Prova a dare ordine all’attacco ma la palla non arriva quasi mai pulita

AZIZI 5,5: Torna da ex ad Asti non riesce a incidere. La fisicità non manca e non si tira indietro ma se il Varese non riesce a pungere una parte di colpa è anche sua

Maccioni 5,5: Entra con buon piglio ma dopo un paio di giocate incoraggianti perde mordente

VALAGUSSA 5: Un’altra prestazione sotto tono per il centrocampista che in copertura non riesce a tenere il passo e davanti si vede poco

STAMPI 6: Soprattutto nel primo tempo è l’unico del Varese che prova a dare luce a una fase offensiva spenta. Poi però l’Asti gli prende le misure e lo limita

BANFI 5,5: Ormai le difese lo marcano strettissimo, fino a centro campo. Prende colpi e falli a ripetizione, ma in avanti si vede meno. Sfiora il palo con un destro da fuori, ma è forse l’unica volta che lo si vede al tiro

GUBELLINI 4,5: Più si intestardisce nel voler fare, più non riesce a fare. Si intestardisce, abbassa la testa e ne combina davvero poche buone. Dovrebbe riprendere dalle cose semplici: appoggi fatti con ordine, senza forzare la giocata

Ferrieri 5,5: Dentro nel finale, ma si vede poco