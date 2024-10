Varese, la reazione non c’è: ad Asti arriva il secondo ko di fila

Il Varese non trova ad Asti la reazione che cercava dopo la prima sconfitta stagionale, anzi. Al “Censin Bosia” è la squadra di casa a vincere 1-0 e prendersi i tre punti mentre i biancorossi incassano il secondo ko di fila. E a condannare la squadra di mister Floris alla sconfitta è una prestazione non sufficiente, con un primo tempo chiuso senza reti solo grazie gli errori sotto porta degli astigiani e una ripresa che, dopo il vantaggio di Picone – tiro dalla distanza con deviazione influente di un difensore biancorosso – non ha portato al gol del pari nonostante i tanti attaccanti in campo. L’Asti ha saputo reggere senza grandi problemi gestendo i tanti lanci in cerca degli attaccanti e ripartendo al meglio. L’espulsione per doppia ammonizione di Bonaccorsi al 45′ della ripresa ha semplificato il compito alla squadra di Sesia che ha così portato a termine la propria missione mettendosi in tasca i tre punti.

La squadra, dopo qualche minuti di colloquio con i tifosi a fine partita, è chiamata a dare qualcosa in più. Dopo l’inizio positivo questo doppio ko è un duro pugno nello stomaco. Il Varese ha però il talento e le caratteristiche per reagire, ma servirà riordinare le idee perché la reazione tanto attesa oggi non si è vista. Domenica 27 novembre al “Franco Ossola” arriverà un Derthona in ottima forma. Per tornare a gioire servirà un deciso cambio di marcia.

In classifica il Bra allunga ancora vincendo a Chieri, la Lavagnese sale al secondo posto battendo ciò che resta dell’Albenga con un 8-0 mentre il Varese – in terza piazza – deve ora guardarsi alle spalle da chi viene da dietro, come NovaRomentin, Vado e Derthona, che sarà per l’appuntto la prossima avversaria dei biancorossi.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il primo ko stagionale, l’inaspettata sconfitta casalinga contro il Saluzzo, il Varese ha l’opportunità di riprendere immediatamente la marcia affrontando la trasferta di Asti per il terzo turno infrasettiamanale della stagione. Mister Roberto Floris cambia qualcosa e schiera un 3-5-2 nel quale si rivedono Daqoune, in difesa con Bonaccorsi e Mikhaylovskiy, e Malinverno, in mediana con Valagussa e l’ex di giornata Azizi. In avanti spazio a Banfi e Gubellini. L’Asti di mister Marco Sesia, che ha un giorno di riposo in più avendo giocato sabato in anticipo – arriva dal pareggio di Sanremo e con la porta inviolata da due gare. Nel 4-3-1-2 c’è Picone in regia con Chianese alle spalle di Valente e Diop in avanti.

PRIMO TEMPO

Prima parte di gara senza padrone, con le due squadre che, in maniera alternata, fanno girare palla in cerca di buchi nelle difese avversarie. Le due retroguardie però non concedono spazi e così il primo vero tentativo arriva al 16′ con Stampi che riceve il lancio di Azizi, si accentra da sinistra e prova il destro con la palla che però passa a un metro dalla porta dell’Asti. Ben più pericolosa invece l’occasione capitata al 18′ a Diop che calcia alto da ottima posizione dopo che una deviazione fortuita di Azizi lo aveva liberato a pochi metri dalla porta. La gara non sale di colpi, i ritmi restano bassi e il Varese non riesce a trovare soluzioni in avanti. L’Asti chiude gli spazi e al 31′ ha un’altra grande occasione: questa volta serve la parata di Piras per fermare il destro da dentro l’area di Diop che aveva ricevuto una bella apertura da Picone e saltato Daqoune con uno stop in corsa. Il Varese cala, l’Asti sale e al 35′ Picone è ancora pericolodo: si mette in proprio, recupera palla, dribbla due biancorossi e calcia appena dentro l’area ma il rasoterra esce di un soffio. Tre occasioni nitide per i padroni di casa, mentre il Varese fatica a farsi pericoloso. Solo nel minuto di recupero si presenta in area astigiana ma nonostante un paio di palloni insidiosi i padroni di casa non concedono occasioni. All’intervallo si va così a reti inviolate ma con l’Asti che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più.

SECONDO TEMPO

Se nel primo tempo l’Asti non conclude, nella ripresa basta il primo tiro per sbloccare la sfida: Picone calcia dalla lunga, la deviazione di un difensore varesino trasforma il tiro in un pallonetto beffardo per Piras che prova a parare ma non riesce a togliere la palla dalla rete. Sotto 1-0 mister Floris schiera il tridente inserendo Barzotti per Malinverno. La gara però ancora non svolta per i biancorossi e così, con l’ingresso di Maccioni per Azizi, si passa al 4-2-3-1 con Daqoune a centrocampo e quattro giocatori offensivi in campo. L’assetto sbilanciato non porta però a una risposta diretta sul campo con i biancorossi che continuano a non riuscire a risolvere il rebus della difesa dell’Asti, che, al contrario, ha buon gioco a chiudersi e prendere tempo quando riesce. La spinta biancorossa nel finale non ha il lieto fine, anche perché al 45′ Bonaccorsi viene ammonito per la seconda volta per un tocco di mano – forse spinto prima da Kean – ma che in ogni caso condanna i suoi a finire la gara in 10 senza riuscire a portare pericoli. Il fischio finale determina così la vittoria dell’Asti e la seconda sconfitta di fila per il Varese, che ora dovrà rivedere i propri errori per non uscire dal primo vero momento di difficoltà della stagione.