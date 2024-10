Floris: “Momento difficile, ma non è crisi. Alla fine arriveremo, lo prometto alla piazza”

ASTI – VARESE 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Sicuramente ha funzionato poco di quello che avevano pensato, è un momento particolare, difficile, ma uno di quei momenti che arriva nel corso della stagione; bisogna essere bravi a stare tranquilli e farlo durare il meno possibile. Purtroppo stiamo pagando un po’ anche le assenze di spessore come D’Iglio e Ropolo, persone di carisma con qualità nella fase di possesso. Dalla prima giornata siamo alle prese con gli infortuni con Molinari e Ropolo, poi abbiamo avuto tanti altri problemi, ma spero che arriverà presto. Ripeto: questi momenti però arrivano tutti gli anni, prima o dopo. Non è stata una buona prestazione ma i ragazzi hanno provato a lottare e hanno dato tutto.

FLORIS 2: Non chiamo questo un momento di crisi ma difficile. Non voglio trovare scuse o giustificazioni, sappiamo benissimo che Varese vuole vincere, sentiamo la pressione, ma assicurazione che quelli che più di tutti vogliono vincere siamo noi. Nulla è compromesso, ci toglieremo da questo momento, è la decima giornata e mancano un’infinità di punti. Ringraziamo chi ci sostiene perché si dice sempre che nel momento di difficoltà si vede chi tiene veramente alla squadra e chi ci sta a fianco. In questo momento facciamo la selezione: guardiamo in faccia chi ci sta vicino perché noi, e lo prometto a tutta la piazza, noi arriveremo. E quando arriveremo faremo noi la selezione.

MARCO SESIA (Allenatore Asti): Il Varese è una squadra costruita per vincere il campionato e alla fine vincerà. Sta passando un momento di impasse, hanno giocatori forti fuori come D’Iglio e Ropolo. Ma oggi l’Asti ha meritato la vittoria con una grande prestazione giocando bene e meritando. Il problema è stato non fare il 2-0 stando in bilico fino all’ultimo. Non prendere gol è una questione anche fisica, ma questa squadra ha svoltato dopo Voghera e se prima concedevamo qualche occasione di troppo, nelle ultime tre abbiamo concesso poco senza subire gol. Diamo l’idea di essere molto più compatti e aggressivi, i giocatori si aiutano e il recupero di Picone è stato determinante per la personalità e per la tecnica.

VLADIMIR MIKHAYLOVSKIY (giocatore Varese): Nel calcio capitano i momenti negativi, ma si esce solo con il lavoro e non disunirci. Dobbiamo metterci tutto per rifarci. Sono troppo dispiaciuto, quando si perde è sempre brutto e cercheremo di riprenderci. I ragazzi della curva ci sostengono e ci spronano. Stanno dalla nostra e questo ci fa tanto piacere. Cercheremo di migliorare anche e soprattutto per loro. Il campionato mi sembra equilbrato. La classifica non la guardo quasi mai, si sa solo che più vinci meglio è. Una squadra come il Varese sa che deve vincere ogni partita, purtroppo capitano anche queste giornate e faremo di tutto perché non ricapitino più.