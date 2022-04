L’ex-sindaco Catelli presidente dell’associazione dei negozianti di Fagnano Olona

Nuovo direttivo per l’Associazione Negozianti Fagnanesi. L’ assemblea del 5 aprile ne ha nominato uno provvisorio, con elezioni per il direttivo effettivo da effettuarsi nel mese di gennaio 2023.

Questi i componenti: Elena Catelli – presidente, Miranda Ceriani – vicepresidente, Monica Marazzi – segretario, Pina Putzolu – tesoriere, Franco Bossi – consigliere.

Tra le iniziative da promuovere, grazie all’impegno di tanti soci, una festa di accoglienza per i profughi ucraini, 36 ad oggi a Fagnano, la Mezza Notte Bianca da organizzare dopo due anni di fermo forzato per il Covid e un calendario per animare l’estate, in collaborazione con l’ amministrazione comunale e con le altre associazioni.

Il primo appuntamento in calendario sarà un pranzo di beneficenza il giorno della Festa della Mamma, domenica 8 maggio alle Balzarine. Si stanno definendo i dettagli che saranno presentati nei prossimi giorni per essere in tantissimi a una tavolata davvero speciale.